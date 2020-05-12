Sobe para 12 mil as diárias em hotéis para profissionais da saúde do ES
O Governo do Espírito Santo anunciou que pagará 12.700 diárias de hotéis para acomodar centenas de profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para tratar infectados pelo novo coronavírus no Estado e que, por isso, não se sentem seguros de voltar para as respectivas casas depois do trabalho.
No início da tarde desta segunda-feira (11), o secretário Nésio Fernandes havia anunciado 8 mil diárias com essa destinação. Depois, no entanto, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) esclareceu que essa quantidade era relativa apenas à Grande Vitória e anunciou as outras 4.700 diárias no restante do Estado.
De acordo com o detalhamento, 830 profissionais da saúde manifestaram o interesse e serão beneficiados. Ou seja, cada um terá o direito de ficar aproximadamente 15 dias nos hotéis. Questionada por A Gazeta, a Sesa não esclareceu se os quartos serão individuais e se as diárias poderão ser estendidas até o final da pandemia.
As acomodações ficarão em quatro cidades capixabas: Serra, Vitória, São Mateus e Colatina em bairros próximos dos hospitais de referência onde esses trabalhadores atuam. A expectativa é que a licitação dos hotéis seja publicada nos próximos dias e que o serviço esteja à disposição dos profissionais até o final desta semana.
Para o Secretário Estadual de Saúde, a medida serve para proteger não só os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, mas também as famílias desses trabalhadores. Essa é outra ação para garantir mais cuidado e segurança para quem está na linha de frente do combate à pandemia, disse Nésio Fernandes.