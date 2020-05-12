Sobe para 12 mil as diárias em hotéis para profissionais da saúde do ES

De acordo com o detalhamento, 830 profissionais da saúde manifestaram o interesse e serão beneficiados. Ou seja, cada um terá o direito de ficar aproximadamente 15 dias nos hotéis. Questionada por A Gazeta, a Sesa não esclareceu se os quartos serão individuais e se as diárias poderão ser estendidas até o final da pandemia.