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Mais segurança

Sobe para 12 mil as diárias em hotéis para profissionais da saúde do ES

Vagas estarão disponíveis em quatro cidades do Estado para trabalhadores dos hospitais de referência; maioria fica na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:31

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:31

nurse, medicine, doctor
Acomodação em hotéis visa dar maior segurança aos profissionais da saúde e às famílias desses trabalhadores Crédito: Pixabay | Voltamax
Sobe para 12 mil as diárias em hotéis para profissionais da saúde do ES
Governo do Espírito Santo anunciou que pagará 12.700 diárias de hotéis para acomodar centenas de profissionais da saúde que atuam nos hospitais de referência para tratar infectados pelo novo coronavírus no Estado e que, por isso, não se sentem seguros de voltar para as respectivas casas depois do trabalho.
No início da tarde desta segunda-feira (11), o secretário Nésio Fernandes havia anunciado 8 mil diárias com essa destinação. Depois, no entanto, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) esclareceu que essa quantidade era relativa apenas à Grande Vitória e anunciou as outras 4.700 diárias no restante do Estado.
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De acordo com o detalhamento, 830 profissionais da saúde manifestaram o interesse e serão beneficiados. Ou seja, cada um terá o direito de ficar aproximadamente 15 dias nos hotéis. Questionada por A Gazeta, a Sesa não esclareceu se os quartos serão individuais e se as diárias poderão ser estendidas até o final da pandemia.
As acomodações ficarão em quatro cidades capixabas: SerraVitóriaSão Mateus e Colatina  em bairros próximos dos hospitais de referência onde esses trabalhadores atuam. A expectativa é que a licitação dos hotéis seja publicada nos próximos dias e que o serviço esteja à disposição dos profissionais até o final desta semana.
Para o Secretário Estadual de Saúde, a medida serve para proteger não só os médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, mas também as famílias desses trabalhadores. Essa é outra ação para garantir mais cuidado e segurança para quem está na linha de frente do combate à pandemia, disse Nésio Fernandes.

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