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Pandemia

Baixo Guandu confirma primeira morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, o paciente tinha 56 anos e é do sexo masculino. Ele faleceu no Hospital Sílvio Avidos, unidade de referência para o tratamento da doença em Colatina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 15:25

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 15:25

Prefeitura de Baixo Guandu
Prefeitura de Baixo Guandu Crédito: Prefeitura de Baixo Guandu/Divulgação
A Prefeitura de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte por coronavírus em pacientes da cidade. De acordo com o Executivo, o óbito foi registrado na madrugada desta terça-feira (12).
Segundo a prefeitura, o paciente é do sexo masculino, com 56 anos de idade. Ele foi internado  em um hospital local e depois transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. O homem faleceu na unidade que é referência para tratamento de pacientes com a Covid-19 no Noroeste do Estado.

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O óbito ainda não foi incluído  no painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
Em nota, publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Baixo Guandu se solidarizou com a família, amigos e comunidade em geral, lamentando o falecimento do homem.

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