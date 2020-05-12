Baixo Guandu confirma primeira morte por coronavírus

A Prefeitura de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou a primeira morte por coronavírus em pacientes da cidade. De acordo com o Executivo, o óbito foi registrado na madrugada desta terça-feira (12).
Segundo a prefeitura, o paciente é do sexo masculino, com 56 anos de idade. Ele foi internado em um hospital local e depois transferido para o Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. O homem faleceu na unidade que é referência para tratamento de pacientes com a Covid-19 no Noroeste do Estado.
O óbito ainda não foi incluído no painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Em nota, publicada nas redes sociais, a Prefeitura de Baixo Guandu se solidarizou com a família, amigos e comunidade em geral, lamentando o falecimento do homem.