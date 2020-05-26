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Covid-19

Ministério da Saúde vai contratar 5,1 mil temporários

Oportunidades serão destinada a profissionais de níveis médio e superior; maior oferta, 2.259 será para o cargo de técnico de enfermagem

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:01
O Ministério da Saúde foi acionado e atua junto às autoridades de vigilância sanitária de Minas Gerais nas investigações sobre possíveis causas das internações
Ministério da Saúde vai contratar profissionais da área da Saúde para atuar no combate à Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde
Ministério da Saúde vai abrir processo seletivo para contratar 5.158 profissionais temporários para atuar no enfrentamento do coronavírus. A autorização foi dada pelo Ministério da Economia e publicada na edição desta terça-feria (26) do Diário Oficial da União.
A oferta é de 192 vagas para médicos intensivistas, 100 para enfermeiros intensivistas, 60 para fisioterapeutas intensivistas, 606 para médicos, 18 para médicos para Unidade Básica de Saúde, 698 para enfermeiros, 684 para fisioterapeutas, 2.259 para técnicos de enfermagem, 101 para técnicos em laboratório, 102 para farmacêuticos, 57 para nutricionistas, 61 para biomédicos, 120 para fonoaudiólogos e 100 para psicólogos.
As remunerações ainda deverão ser confirmadas, mas a expectativa é de que o edital de abertura de inscrições seja divulgado já no decorrer dos próximos dias, uma vez que a autorização prevê o início das contratações ainda para maio. Os contratos terão validade de até seis meses.
Ainda não foi divulgada a distribuição de vagas por Estados, o que deverá ser indicado no edital de abertura de inscrições. A autorização diz apenas que as oportunidades serão para todas as cidades do país que necessitam de profissionais para o combate ao Covid-19.

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