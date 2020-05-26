Ministério da Saúde vai contratar 5,1 mil temporários

Ministério da Saúde vai contratar profissionais da área da Saúde para atuar no combate à Covid-19 Crédito: Ministério da Saúde

A oferta é de 192 vagas para médicos intensivistas, 100 para enfermeiros intensivistas, 60 para fisioterapeutas intensivistas, 606 para médicos, 18 para médicos para Unidade Básica de Saúde, 698 para enfermeiros, 684 para fisioterapeutas, 2.259 para técnicos de enfermagem, 101 para técnicos em laboratório, 102 para farmacêuticos, 57 para nutricionistas, 61 para biomédicos, 120 para fonoaudiólogos e 100 para psicólogos.

As remunerações ainda deverão ser confirmadas, mas a expectativa é de que o edital de abertura de inscrições seja divulgado já no decorrer dos próximos dias, uma vez que a autorização prevê o início das contratações ainda para maio. Os contratos terão validade de até seis meses.