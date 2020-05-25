31 concursos públicos com salários de até R$ 18,5 mil

Candidatos podem fazer provas em todo o país Crédito: Piterest

Pelo menos 31 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade, em vários Estados.

Os salários chegam a R$ 18.536,94 na Prefeitura de São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. São 43 vagas, distribuídas por cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever até 14 de junho.

Já a remuneração na Polícia Civil do Paraná é de até R$ 18.280,05 na Polícia Civil do Paraná. A oferta é de 400 vagas para os cargos de delegado, investigador e papiloscopista. O prazo vai até 2 de junho.