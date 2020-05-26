Linhares registra quarta morte em decorrência da Covid-19

No município, a Unidade de Saúde Pronto Atendimento 24 horas realiza atendimentos de pacientes com suspeita do novo coronavírus Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

A Prefeitura de Linhares , na Região Norte do Espírito Santo , confirmou mais uma morte em decorrência do novo coronavírus no município. Com a confirmação, subiu para quatro o número de óbitos causados pela doença. Até o momento, 111 casos foram confirmados.

De acordo com a prefeitura, a paciente tinha 73 anos e estava internada em um hospital da Grande Vitória. Ela possuía comorbidades e contraiu a Covid-19.

Seguindo protocolos do Ministério da Saúde, o enterro foi realizado na manhã desta terça-feira (26), no Cemitério São José. Antes do sepultamento, apenas uma oração foi realizada.

Em entrevista à TV Gazeta, a diretora de Vigilância Epidemiológica de Linhares, Jackelene Ramos, explicou que os números preocupam. "Os números, por si só, já dizem tudo. A gente teve um aumento muito importante ontem (segunda), que foram 14 casos positivos, mais três que positivaram depois e que vão entrar hoje no boletim e, de agora até o final da tarde, se tiverem mais casos, também vão entrar no boletim", explicou.

Segundo ela, é preciso que a população se conscientize da necessidade de adotar as medidas de prevenção. "A gente diz que o município está trabalhando da forma mais transparente possível. Os números vão aparecendo, os casos vão positivando e nós vamos jogando no sistema, mas, infelizmente, o que a gente está observando é que se a população não fizer a parte dela, a gente não vai ter um bom diagnóstico dessa situação", ressalta.

Segundo a prefeitura, medidas de prevenção estão sendo adotadas para evitar o avanço no novo coronavírus na cidade Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

CORONAVÍRUS EM LINHARES

O último boletim divulgado pela Prefeitura de Linhares , nesta segunda-feira (25), confirmou que 14 novos casos foram confirmados na cidade. Ao todo, 111 pessoas foram contaminadas com o novo coronavírus.

Até o momento, 1.332 casos foram notificados, sendo que 558 foram descartados. Outros 663 casos são considerados suspeitos e seguem em investigação.