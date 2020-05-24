Após morte por coronavírus, hospital do ES transfere pacientes de UTI

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

A vítima deu entrada no hospital após sofrer um acidente de trânsito e não apresentava indícios de contaminação pelo novo coronavírus. Por esse motivo, a paciente foi internada com outras pessoas, nesse caso, sem isolamento.

De acordo com a Sesa, a UTI 2, onde estava a paciente, é destinada para pacientes que não são casos considerados suspeitos ou confirmados do novo coronavírus.

Diante da morte, quatro doentes que estavam internados na UTI 2 estão sendo encaminhados para a UTI 3, no mesmo hospital. Outros seis pacientes da UTI 3 estão sendo transferidos para o Hospital Meridional, também em São Mateus, que possui leitos contratualizados pela Secretaria de Estado da Saúde.

Ainda segundo a Sesa, todos os doentes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva 2, passarão por testes de Swab para saber se houve contaminação pela Covid-19. A unidade também passará por procedimentos de desinfecção nos próximos dias.