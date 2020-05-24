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UTI para não Covid-19

Após morte por coronavírus, hospital do ES transfere pacientes de UTI

Mulher que faleceu deu entrada no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, após sofrer acidente de trânsito e não apresentava sintomas do novo coronavírus. Por isso, foi internada em leito de UTI com outros pacientes, sem isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 16:29

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 16:29

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo
Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
Pacientes que estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, para pacientes sem Covid-19 estão sendo transferidos para outras unidades após uma mulher, que estava internada no mesmo setor, falecer e testar positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A vítima deu entrada no hospital após sofrer um acidente de trânsito e não apresentava indícios de contaminação pelo novo coronavírus. Por esse motivo, a paciente foi internada com outras pessoas, nesse caso, sem isolamento.
De acordo com a Sesa, a UTI 2, onde estava a paciente, é destinada para pacientes que não são casos considerados suspeitos ou confirmados do novo coronavírus.

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Diante da morte, quatro doentes que estavam internados na UTI 2 estão sendo encaminhados para a UTI 3, no mesmo hospital. Outros seis pacientes da UTI 3 estão sendo transferidos para o Hospital Meridional, também em São Mateus, que possui leitos contratualizados pela Secretaria de Estado da Saúde.
Ainda segundo a Sesa, todos os doentes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva 2, passarão por testes de Swab para saber se houve contaminação pela Covid-19. A unidade também passará por procedimentos de desinfecção nos próximos dias.
A nota diz ainda que o corpo da paciente que testou positivo para o novo coronavírus foi liberado para enterro neste domingo (24), seguindo as orientações do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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