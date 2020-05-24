Após morte por coronavírus, hospital do ES transfere pacientes de UTI

Pacientes que estavam internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, para pacientes sem Covid-19 estão sendo transferidos para outras unidades após uma mulher, que estava internada no mesmo setor, falecer e testar positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
A vítima deu entrada no hospital após sofrer um acidente de trânsito e não apresentava indícios de contaminação pelo novo coronavírus. Por esse motivo, a paciente foi internada com outras pessoas, nesse caso, sem isolamento.
De acordo com a Sesa, a UTI 2, onde estava a paciente, é destinada para pacientes que não são casos considerados suspeitos ou confirmados do novo coronavírus.
Diante da morte, quatro doentes que estavam internados na UTI 2 estão sendo encaminhados para a UTI 3, no mesmo hospital. Outros seis pacientes da UTI 3 estão sendo transferidos para o Hospital Meridional, também em São Mateus, que possui leitos contratualizados pela Secretaria de Estado da Saúde.
Ainda segundo a Sesa, todos os doentes que estavam internados na Unidade de Terapia Intensiva 2, passarão por testes de Swab para saber se houve contaminação pela Covid-19. A unidade também passará por procedimentos de desinfecção nos próximos dias.
A nota diz ainda que o corpo da paciente que testou positivo para o novo coronavírus foi liberado para enterro neste domingo (24), seguindo as orientações do Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).