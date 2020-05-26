Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 volta a crescer e chega a 78,57% no ES

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra: das 210 vagas, restam apenas 24 desocupadas Crédito: Reprodução/TV

No domingo (24), o indicador havia alcançado a marca de 81,46% de ocupação dos leitos, mas registrou uma redução na segunda-feira (25), passando para 77,55%. Agora, houve aumento de um ponto percentual e, das 490 vagas de terapia intensiva de Covid-19, incluindo rede filantrópica e privada, 385 estão com pacientes que desenvolveram o quadro mais grave da doença.

Além dos leitos, também entram na análise a incidência da Covid-19 no município, o percentual da população acima de 60 anos e a taxa de isolamento social que, conforme o dado mais recente, permanece abaixo do mínimo recomendado de 55%. Na segunda-feira (25), estava em 48,34%.

Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Na Grande Vitória , a taxa de ocupação de leitos está ainda mais próxima do limite da capacidade: das 369 vagas, 323 estão em uso, ou seja, 87,53%. Os municípios da Região Metropolitana - Vitória Fundão - estão entre os que têm maior risco de lockdown porque, entre outros fatores, também estão com o distanciamento social abaixo dos 50%.