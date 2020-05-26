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Taxa elevada

Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 volta a crescer e chega a 78,57% no ES

Na Grande Vitória, a taxa de ocupação de leitos está ainda mais próxima do limite da capacidade: das 369 vagas, 323 estão em uso, ou seja, 87,53%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 20:03

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 20:03

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra: das 210 vagas, restam apenas 24 desocupadas Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 voltou a crescer e, nesta terça-feira (26), chegou a 78,57% no Espírito SantoA alta demanda por vagas de terapia intensiva associada à redução do isolamento social pode levar o governo do Estado a decretar o lockdown - bloqueio total de atividades nos municípios com risco extremo de disseminação do novo coronavírus
No domingo (24), o indicador havia alcançado a marca de 81,46% de ocupação dos leitos, mas registrou uma redução na segunda-feira (25), passando para 77,55%. Agora, houve aumento de um ponto percentual e, das 490 vagas de terapia intensiva de Covid-19, incluindo rede filantrópica e privada, 385 estão com pacientes que desenvolveram o quadro mais grave da doença. 
Se a taxa de ocupação mantiver o ritmo de crescimento até os 91%, este é o patamar para o governo determinar a suspensão de atividades comerciais, de serviços e até industriais. O percentual de utilização das vagas de terapia intensiva é o componente de vulnerabilidade na nova matriz de risco da Covid-19 no Estado

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Além dos leitos, também entram na análise a incidência da Covid-19 no município, o percentual da população acima de 60 anos e a taxa de isolamento social que, conforme o dado mais recente, permanece abaixo do mínimo recomendado de 55%. Na segunda-feira (25), estava em 48,34%.
Na Grande Vitória, a taxa de ocupação de leitos está ainda mais próxima do limite da capacidade: das 369 vagas, 323 estão em uso, ou seja, 87,53%. Os municípios da Região Metropolitana - VitóriaVila VelhaSerraCariacicaViana e Fundão - estão entre os que têm maior risco de lockdown porque, entre outros fatores, também estão com o distanciamento social abaixo dos 50%. 
O Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência na rede público para o atendimento a pacientes com o coronavírus, tem 210 leitos de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19, e atualmente apenas 24 estão disponíveis. 

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