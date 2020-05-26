Ocupação de leitos de UTI para Covid-19 volta a crescer e chega a 78,57% no ES

A taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 voltou a crescer e, nesta terça-feira (26), chegou a 78,57% no Espírito Santo. A alta demanda por vagas de terapia intensiva associada à redução do isolamento social pode levar o governo do Estado a decretar o lockdown - bloqueio total de atividades nos municípios com risco extremo de disseminação do novo coronavírus.
No domingo (24), o indicador havia alcançado a marca de 81,46% de ocupação dos leitos, mas registrou uma redução na segunda-feira (25), passando para 77,55%. Agora, houve aumento de um ponto percentual e, das 490 vagas de terapia intensiva de Covid-19, incluindo rede filantrópica e privada, 385 estão com pacientes que desenvolveram o quadro mais grave da doença.
Se a taxa de ocupação mantiver o ritmo de crescimento até os 91%, este é o patamar para o governo determinar a suspensão de atividades comerciais, de serviços e até industriais. O percentual de utilização das vagas de terapia intensiva é o componente de vulnerabilidade na nova matriz de risco da Covid-19 no Estado.
Além dos leitos, também entram na análise a incidência da Covid-19 no município, o percentual da população acima de 60 anos e a taxa de isolamento social que, conforme o dado mais recente, permanece abaixo do mínimo recomendado de 55%. Na segunda-feira (25), estava em 48,34%.
Na Grande Vitória, a taxa de ocupação de leitos está ainda mais próxima do limite da capacidade: das 369 vagas, 323 estão em uso, ou seja, 87,53%. Os municípios da Região Metropolitana - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Fundão - estão entre os que têm maior risco de lockdown porque, entre outros fatores, também estão com o distanciamento social abaixo dos 50%.
O Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência na rede público para o atendimento a pacientes com o coronavírus, tem 210 leitos de terapia intensiva exclusivos para a Covid-19, e atualmente apenas 24 estão disponíveis.