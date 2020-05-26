Cachoeiro registra oitava morte por coronavírus

Subiu para oito o número de mortos pelo novo coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de casos positivos também teve crescimento. Foram 19 pessoas contaminadas nas últimas 24 horas.
A oitava vítima da Covid-19 no município é um idoso, de 62 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele era morador do bairro Vila Rica e sofria de hipertensão arterial. É o terceiro óbito registrado nesta semana. Ontem, dois idosos também não resistiram a doença.
O município contabiliza 191 casos positivos de coronavírus, 86 estão curados. Cachoeiro está classificado como risco moderado para a transmissão do coronavírus, segundo a matriz de risco elaborada pelo governo do Estado.