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Pandemia

Cachoeiro registra oitava morte por coronavírus

Vítima era um idoso que estava internado na Santa Casa de Cachoeiro. Município contabiliza 191 casos positivos de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 17:46

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:46

Vista áerea de Cachoeiro de Itapemirim
Município tem 191 casos confirmados nesta terça-feira (26) Crédito: Divulgação
Subiu para oito o número de mortos pelo novo coronavírus em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (26). Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de casos positivos também teve crescimento. Foram 19 pessoas contaminadas nas últimas 24 horas.
A oitava vítima da Covid-19 no município é um idoso, de 62 anos, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Ele era morador do bairro Vila Rica e sofria de hipertensão arterial. É o terceiro óbito registrado nesta semana. Ontem, dois idosos também não resistiram a doença.

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Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

O município contabiliza 191 casos positivos de coronavírus, 86 estão curados. Cachoeiro está classificado como risco moderado para a transmissão do coronavírus, segundo a matriz de risco elaborada pelo governo do Estado.

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