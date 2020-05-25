Coronavírus: Cachoeiro de Itapemirim registra duas mortes em 24h

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (25), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As vítimas eram idosos e tinham problemas de saúde. A cidade chegou a 172 casos confirmados e um total de sete mortos pela doença.
Segundo a prefeitura, as vítimas estavam internadas na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Uma das vítimas era uma senhora de 82 anos, que morava no bairro Guandu. Já a outra vítima é um idoso de 72 anos, que residia no bairro Amaral. Ambos sofriam de diabetes e doença cardiovascular.
Dos 172 pessoas com Covid-19 no município, 64 estão curadas, segundo a Sesa. Cachoeiro lidera em número de casos na região Sul. Por conta do avanço da transmissão da doença, o município agora é classificado como risco moderado para a transmissão do coronavírus, de acordo com a nova matriz de risco estabelecida pelo governo estadual. Uma série de medidas, mais restritivas, foram impostas ao comércio do município. Uma delas é o atendimento ao público aos sábados, que pode ser apenas por delivery.