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Pandemia

Coronavírus: Cachoeiro de Itapemirim registra duas mortes em 24h

Município do Sul do Estado chegou a 172 casos confirmados nesta segunda (25) e um total de sete mortos pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 18:05

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 18:05

Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade da região Sul do Estado
Cachoeiro de Itapemirim é a maior cidade da região Sul do Estado Crédito: Divulgação/PMCI
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, registrou mais duas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. O dado foi divulgado nesta segunda-feira (25), pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As vítimas eram idosos e tinham problemas de saúde. A cidade chegou a 172 casos confirmados e um total de sete mortos pela doença.
Segundo a prefeitura, as vítimas estavam internadas na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Uma das vítimas era uma senhora de 82 anos, que morava no bairro Guandu. Já a outra vítima é um idoso de 72 anos, que residia no bairro Amaral. Ambos sofriam de diabetes e doença cardiovascular.

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Dos 172 pessoas com Covid-19 no município, 64 estão curadas, segundo a Sesa. Cachoeiro lidera em número de casos na região Sul. Por conta do avanço da transmissão da doença, o município agora é classificado como risco moderado para a transmissão do coronavírus, de acordo com a nova matriz de risco estabelecida pelo governo estadual. Uma série de medidas, mais restritivas, foram impostas ao comércio do município. Uma delas é o atendimento ao público aos sábados, que pode ser apenas por delivery.

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