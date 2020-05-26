Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados

Atualização de dados do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), indicam os municípios com mais casos confirmados da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 18:03

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:03

Vila Velha - Coronvavírus - Movimento do calçadão Em Itapuã e Pra Costa.
Movimento do calçadão em Itapoã e Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini
Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados
Vila Velha e Serra são os primeiros municípios do Espírito Santo a registrar mais de dois mil casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os dados foram disponibilizados na tarde desta terça-feira (26) após atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 
De acordo com a ferramenta, Serra conta com 2.040 casos confirmados. Em seguida aparece Vila Velha com 2.029. Vitória tem 1.964, Cariacica registra 1.475 e Viana calcula 249 pacientes com diagnósticos positivos para a doença. Na Serra, os cinco bairros com mais confirmações foram Colina de Laranjeiras (117), Morada de Laranjeiras (114), Feu Rosa (91), Jardim Limoeiro (71) e Vila Nova de Colares (61).
Já em Vila Velha, os locais são Praia da Costa (265), Itapoã (175), Praia de Itaparica (135), Coqueiral de Itaparica (87) e Ataíde (61). Em relação aos municípios, só depois do quinto lugar é que aparecem cidades de fora da Região Metropolitana: Colatina (204), São Mateus (192) e Cachoeiro de Itapemirim (191) e Marataízes (174). 
O Espírito Santo alcançou 10.889 casos confirmados e 487 mortes. Ao todo, mais de 39 mil testes já foram realizados e mais de 5 mil pessoas já são consideradas curadas.

Veja Também

Coronavírus no ES: número de casos sobe para 10.889 e mortes chegam a 487

Contágio de coronavírus continua acelerado no Brasil, indicam estatísticas

Coronavírus: ES apresenta leve melhora e ocupação de UTIs cai para 77,55%

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre segunda vítima de acidente entre veículos de prefeituras no ES
Imagem de destaque
9 receitas com proteínas para ajudar no ganho de massa muscular
Imagem de destaque
Entenda os riscos do tártaro para a saúde de cães e gatos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados