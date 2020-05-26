Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados
Vila Velha e Serra são os primeiros municípios do Espírito Santo a registrar mais de dois mil casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os dados foram disponibilizados na tarde desta terça-feira (26) após atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
De acordo com a ferramenta, Serra conta com 2.040 casos confirmados. Em seguida aparece Vila Velha com 2.029. Vitória tem 1.964, Cariacica registra 1.475 e Viana calcula 249 pacientes com diagnósticos positivos para a doença. Na Serra, os cinco bairros com mais confirmações foram Colina de Laranjeiras (117), Morada de Laranjeiras (114), Feu Rosa (91), Jardim Limoeiro (71) e Vila Nova de Colares (61).
Já em Vila Velha, os locais são Praia da Costa (265), Itapoã (175), Praia de Itaparica (135), Coqueiral de Itaparica (87) e Ataíde (61). Em relação aos municípios, só depois do quinto lugar é que aparecem cidades de fora da Região Metropolitana: Colatina (204), São Mateus (192) e Cachoeiro de Itapemirim (191) e Marataízes (174).
O Espírito Santo alcançou 10.889 casos confirmados e 487 mortes. Ao todo, mais de 39 mil testes já foram realizados e mais de 5 mil pessoas já são consideradas curadas.