Coronavírus: Serra e Vila Velha registram mais de 2 mil casos confirmados

Já em Vila Velha, os locais são Praia da Costa (265), Itapoã (175), Praia de Itaparica (135), Coqueiral de Itaparica (87) e Ataíde (61). Em relação aos municípios, só depois do quinto lugar é que aparecem cidades de fora da Região Metropolitana: Colatina (204), São Mateus (192) e Cachoeiro de Itapemirim (191) e Marataízes (174).