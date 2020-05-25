Coronavírus: ES apresenta leve melhora e ocupação de UTIs cai para 77,55%

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Apesar da queda, ao todo, dos 490 leitos disponíveis para o tratamento do novo coronavírus , 110 estão vazios para receber pacientes no Espírito Santo.

GRANDE VITÓRIA

Na Região Metropolitana, o número de UTIs ocupadas chegou a 86,18%, tendo como total de leitos 369, onde 318 estão ocupados e apenas 51 estão vagos. Até o último domingo, o número de leitos ocupados na Grande Vitória representava 88,58%.

* Os dados das tabelas foram retirados do site www.coronavirus.es.gov.br , com as atualizações desta segunda-feira (25).

HOSPITAIS LOTADOS

Apesar da leve melhora, três hospitais estão lotados, ou quase lotados, com pacientes ocupando os leitos de UTI para tratar a Covid-19. O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), que tem 10 leitos disponíveis para os pacientes, está com todos eles em uso.

O Hospital São Francisco, em Cariacica, também não tem mais vaga para receber pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Dos nove leitos reservados para tratar a doença, nove estão em uso.

O hospital que também está perto da lotação é o Dório Silva, na Serra, que tem 32 leitos para tratamento da Covid-19 e apenas um está vago até esta segunda-feira (25).

PRÓXIMOS PASSOS

A manutenção de um baixo nível de ocupação de leitos é um dos termômetros usados para determinar os próximos passos do Estado para enfrentar a epidemia.

Se a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) continuar a crescendo, pode ser decretado o confinamento e imposição de medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas dos municípios, o chamado lockdown.