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Sistema de saúde

Coronavírus: ES apresenta leve melhora e ocupação de UTIs cai para 77,55%

Até o último domingo (24), o número de UTIs ocupadas chegou a 81,46%. Se a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva passar dos 91%, pode ser decretado o lockdown em cidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 19:54

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 19:54

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Espírito Santo, caiu para 77,55%. A informação consta no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Até o último domingo (24), o número de UTIs ocupadas no Estado chegou a 81,46%.
Apesar da queda, ao todo, dos 490 leitos disponíveis para o tratamento do novo coronavírus, 110 estão vazios para receber pacientes no Espírito Santo.

GRANDE VITÓRIA

Na Região Metropolitana, o número de UTIs ocupadas chegou a 86,18%, tendo como total de leitos 369, onde 318 estão ocupados e apenas 51 estão vagos. Até o último domingo, o número de leitos ocupados na Grande Vitória representava 88,58%.
* Os dados das tabelas foram retirados do site www.coronavirus.es.gov.br, com as atualizações desta segunda-feira (25).

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HOSPITAIS LOTADOS

Apesar da leve melhora, três hospitais estão lotados, ou quase lotados, com pacientes ocupando os leitos de UTI para tratar a Covid-19. O Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), que tem 10 leitos disponíveis para os pacientes, está com todos eles em uso.
O Hospital São Francisco, em Cariacica, também não tem mais vaga para receber pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Dos nove leitos reservados para tratar a doença, nove estão em uso.

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O hospital que também está perto da lotação é o Dório Silva, na Serra, que tem 32 leitos para tratamento da Covid-19 e apenas um está vago até esta segunda-feira (25).

PRÓXIMOS PASSOS

A manutenção de um baixo nível de ocupação de leitos é um dos termômetros usados para determinar os próximos passos do Estado para enfrentar a epidemia.
Se a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva  (UTIs) continuar a crescendo, pode ser decretado o confinamento e imposição de medidas ainda mais restritivas de circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas dos municípios, o chamado lockdown.
Em coletiva de imprensa no dia 20 de maio, o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), afirmou que se chegar a 91% de ocupação de leitos de UTI, os municípios com risco extremo vão ter que parar totalmente as atividades econômicas. "Estamos definindo ainda outras medidas, comércio e serviço fechados, talvez algumas indústrias", disse na ocasião.

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