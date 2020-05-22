Fechamento de ruas, do comércio, do transporte coletivo e parte da indústria por até 21 dias. Essas são as medidas extremas que podem ser tomadas pelo governo do Estado caso a pandemia do novo coronavírus avance no Espírito Santo. A informação foi passada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (22).
Segundo o secretário, o nível baixo de distanciamento social e a expectativa de que o mês de junho seja intenso no registro de casos e óbitos, pode levar a tomada de medidas extremas por parte das autoridades.
As próximas semanas serão muito intensas, como nós temos alertado [...] E nós estamos alertando que, se o conjunto da sociedade não aumentar o distanciamento social, nós, em junho, teremos um mês muito intenso. Nós, em junho, podemos ter que tomar medidas extremas no Estado do Espírito Santo, disse.
Secretário diz que ES pode decretar lockdown de até 21 dias, com bloqueio de ruas
Ao explicar as medidas extremas, o secretário afirmou que elas se referem à matriz de risco adotada pelo governo do Estado, e podem ser aplicadas caso seja reconhecido o risco extremo em vários municípios e regiões.
"As medidas extremas se referem à possibilidade de, de acordo com a matriz de risco adotada pelo governo do Estado, reconhecer o risco extremo em vários municípios e regiões e decretar o lockdown no nosso Estado. As medidas extremas se referem à aplicação da matriz de risco adotada pelo Espírito Santo no enfrentamento do Covid-19, e a possibilidade da gente ter que fechar ruas, (fechar) plenamente o comércio, o transporte coletivo, parte da indústria durante, pelo menos, 14 dias, talvez 21 dias"
Para evitar que isso aconteça, o secretário fez um apelo para que todo o conjunto da sociedade adote as medidas já recomendadas, principalmente, a do distanciamento social.
Eu conclamo, em nome do Sistema Único de Saúde, em nome do governo do Estado, que a sociedade se envolva de maneira mais aguerrida e disciplinada nos próximos dias. Nós não queremos perder a vida de mais capixabas, nós não queremos perder a vida de mais pessoas [...] E o mês de junho que se aproxima será muito intenso, o que exige que, nesta semana, o conjunto da sociedade se mobilize e melhore o distanciamento social. Se nós tomarmos essas medidas, nós venceremos. E é possível vencer a pandemia, concluiu.