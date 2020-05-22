O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, e o subsecretário estadual de Vigilândia em Saúde, Luiz Carlos Reblin, em coletiva nesta sexta-feira (22) Crédito: Divulgação / SESA

Fechamento de ruas, do comércio, do transporte coletivo e parte da indústria por até 21 dias. Essas são as medidas extremas que podem ser tomadas pelo governo do Estado caso a pandemia do novo coronavírus avance no Espírito Santo . A informação foi passada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (22).

As próximas semanas serão muito intensas, como nós temos alertado [...] E nós estamos alertando que, se o conjunto da sociedade não aumentar o distanciamento social, nós, em junho, teremos um mês muito intenso. Nós, em junho, podemos ter que tomar medidas extremas no Estado do Espírito Santo, disse.

Your browser does not support the audio element. Secretário diz que ES pode decretar lockdown de até 21 dias, com bloqueio de ruas

Ao explicar as medidas extremas, o secretário afirmou que elas se referem à matriz de risco adotada pelo governo do Estado, e podem ser aplicadas caso seja reconhecido o risco extremo em vários municípios e regiões.

"As medidas extremas se referem à possibilidade de, de acordo com a matriz de risco adotada pelo governo do Estado, reconhecer o risco extremo em vários municípios e regiões e decretar o lockdown no nosso Estado. As medidas extremas se referem à aplicação da matriz de risco adotada pelo Espírito Santo no enfrentamento do Covid-19, e a possibilidade da gente ter que fechar ruas, (fechar) plenamente o comércio, o transporte coletivo, parte da indústria durante, pelo menos, 14 dias, talvez 21 dias" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo

Para evitar que isso aconteça, o secretário fez um apelo para que todo o conjunto da sociedade adote as medidas já recomendadas, principalmente, a do distanciamento social.