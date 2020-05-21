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Dados | Painel Covid-19

Em 5 cidades do ES, todos infectados pelo coronavírus estão curados

Do número total de pessoas que adoeceram, todas superaram os sintomas e nenhum óbito foi registrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 20:42

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 20:42

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Covid-19: 5 municípios do ES têm 100% dos pacientes curados Crédito: pixabay/fernandozhiminaicela
Em 5 cidades do ES, todos infectados pelo coronavírus estão curados
Enquanto a Covid-19 avança pelo Espírito Santo, que chegou a 8.878 casos e 363 mortes nesta quinta-feira (21), algumas cidades capixabas ainda apresentam dados mais otimistas sobre a transmissão do novo coronavírus. Cinco municípios têm 100% dos habitantes infectados considerados curados. Ou seja, do número total de pessoas que adoeceram, todas superaram os sintomas e nenhum óbito foi registrado.
Os dados do Painel Covid-19, plataforma do Governo do Estado, mostram que as cidades do ES com essas características mais positivas são: 

COMBATE AO CORONAVÍRUS

Ainda sem vacina ou medicamento comprovadamente testado, entidades de saúde ao redor do mundo recomendam que o distanciamento social é a única e melhor forma de combate ao novo coronavírus. No ES, o uso da máscara, outra forma de proteção, é obrigatório, segundo decreto do governador Renato Casagrande. Municípios considerados de alto risco ainda possuem restrições no comércio.
> CORONAVÍRUS NO ES | A cobertura completa

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