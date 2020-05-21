Em 5 cidades do ES, todos infectados pelo coronavírus estão curados
Enquanto a Covid-19 avança pelo Espírito Santo, que chegou a 8.878 casos e 363 mortes nesta quinta-feira (21), algumas cidades capixabas ainda apresentam dados mais otimistas sobre a transmissão do novo coronavírus. Cinco municípios têm 100% dos habitantes infectados considerados curados. Ou seja, do número total de pessoas que adoeceram, todas superaram os sintomas e nenhum óbito foi registrado.
Os dados do Painel Covid-19, plataforma do Governo do Estado, mostram que as cidades do ES com essas características mais positivas são:
- Venda Nova do Imigrante (34 casos - 34 curados)
- Rio Novo do Sul (6 casos - 6 curados)
- Divino São Lourenço (2 casos - 2 curados)
- Jaguaré (3 casos - 3 curados)
- Ibitirama (1 caso - 1 curado)
Dados consultados às 20h do dia 21/05/2020
COMBATE AO CORONAVÍRUS
Ainda sem vacina ou medicamento comprovadamente testado, entidades de saúde ao redor do mundo recomendam que o distanciamento social é a única e melhor forma de combate ao novo coronavírus. No ES, o uso da máscara, outra forma de proteção, é obrigatório, segundo decreto do governador Renato Casagrande. Municípios considerados de alto risco ainda possuem restrições no comércio.