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Superação

Coronavírus no ES: idoso de 92 anos se recupera após 18 dias internado

Morador do interior de Pancas, o senhor Paulino Vicente recebeu alta médica de um hospital particular em Colatina. Na saída da unidade de saúde, o paciente foi aplaudido pela equipe de profissionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 17:56

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 17:56

Nós achamos que o meu pai não voltava mais, ele mesmo achou que não voltaria do hospital, disse Lourdes Vicente. Mas após 18 dias internado, o senhor Paulino Vicente, de 92 anos, retornou para casa recuperado do novo coronavírus. Ele recebeu alta médica nesta segunda-feira (25), de um hospital particular em Colatina, e já está em sua residência, na zona rural de Pancas, também no Noroeste do Espírito Santo. Na saída da unidade de saúde, o paciente foi aplaudido pela equipe de profissionais.
A filha do idoso relatou que não sabe como o pai foi infectado pelo vírus, já que nenhum outro familiar testou positivo para a Covid-19. Mas ele começou a sentir sintomas compatíveis com a doença, como febre e falta de ar, e precisou ser encaminhado para o hospital em Colatina.
"Nós não conseguimos visitar meu pai, para evitar qualquer tipo de contaminação. Foram dias de muita angústia aguardando a recuperação dele. Quando ele foi internado, nós achamos que o meu pai não voltava mais, ele mesmo achou que não voltaria do hospital"
Lourdes Vicente - Filha do idoso
A filha relatou ainda que, apesar da idade, o Senhor Paulino é muito ativo. E a recuperação do idoso foi motivo de muito alívio para a família de 10 filhos, 14 netos e 8 bisnetos. O paciente segue em recuperação na sua casa acompanhado por um profissional da saúde.
Senhor Paulino, 92 anos, recuperado da Covid-19
Senhor Paulino, 92 anos, recuperado da Covid-19 Crédito: Acervo Pessoal
Responsável pelo atendimento do paciente desde o início do tratamento, o Doutor Rafael Giuberti explicou que o idoso chegou no hospital apresentando um quadro grave e acometimento pulmonar.

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Ele foi internado no dia sete de maio com quadro de falta de ar, febre, calafrios, e grave comprometimento da oxigenação no sangue. Quando realizamos a tomografia ficou evidenciado o acometimento pulmonar,  típico padrão da forma grave da Covid-19, posteriormente confirmada pelo resultado do teste, explicou o médico.
Segundo o médico, o idoso estava bem quando recebeu alta e, bem humorado, contou que já planeja um retorno às atividades agropecuárias.
Senhor Paulino, 92 anos, curado da Covid-19
Senhor Paulino, 92 anos, curado da Covid-19 Crédito: Acervo Pessoal
Acho que o aprendizado desse momento tão difícil é que temos que cuidar bem da nossa saúde e cuidarmos também uns dos outros, finalizou o médico.

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