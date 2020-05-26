Coronavírus no ES: idoso de 92 anos se recupera após 18 dias internado

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Nós achamos que o meu pai não voltava mais, ele mesmo achou que não voltaria do hospital, disse Lourdes Vicente. Mas após 18 dias internado, o senhor Paulino Vicente, de 92 anos, retornou para casa recuperado do novo coronavírus. Ele recebeu alta médica nesta segunda-feira (25), de um hospital particular em Colatina, e já está em sua residência, na zona rural de Pancas, também no Noroeste do Espírito Santo. Na saída da unidade de saúde, o paciente foi aplaudido pela equipe de profissionais.

A filha do idoso relatou que não sabe como o pai foi infectado pelo vírus, já que nenhum outro familiar testou positivo para a Covid-19. Mas ele começou a sentir sintomas compatíveis com a doença, como febre e falta de ar, e precisou ser encaminhado para o hospital em Colatina.

"Nós não conseguimos visitar meu pai, para evitar qualquer tipo de contaminação. Foram dias de muita angústia aguardando a recuperação dele. Quando ele foi internado, nós achamos que o meu pai não voltava mais, ele mesmo achou que não voltaria do hospital" Lourdes Vicente - Filha do idoso

A filha relatou ainda que, apesar da idade, o Senhor Paulino é muito ativo. E a recuperação do idoso foi motivo de muito alívio para a família de 10 filhos, 14 netos e 8 bisnetos. O paciente segue em recuperação na sua casa acompanhado por um profissional da saúde.

Senhor Paulino, 92 anos, recuperado da Covid-19 Crédito: Acervo Pessoal

Responsável pelo atendimento do paciente desde o início do tratamento, o Doutor Rafael Giuberti explicou que o idoso chegou no hospital apresentando um quadro grave e acometimento pulmonar.

Ele foi internado no dia sete de maio com quadro de falta de ar, febre, calafrios, e grave comprometimento da oxigenação no sangue. Quando realizamos a tomografia ficou evidenciado o acometimento pulmonar, típico padrão da forma grave da Covid-19, posteriormente confirmada pelo resultado do teste, explicou o médico.

Segundo o médico, o idoso estava bem quando recebeu alta e, bem humorado, contou que já planeja um retorno às atividades agropecuárias.

Senhor Paulino, 92 anos, curado da Covid-19 Crédito: Acervo Pessoal