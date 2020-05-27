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Pandemia

Marataízes registra a 10ª morte por coronavírus no município

A vítima era uma idosa de 74 anos que, segundo a prefeitura, tinha problemas de saúde. Classificado pela Secretaria de Estado da Saúde como município com risco alto para a Covid-19, balneário já registra 174 casos positivos da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 14:58

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 14:58

Marataízes proíbe permanência de pessoas em praias e praças
Marataízes Crédito: Divulgação
O município de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, registrou a décima morte pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (27). A vítima era uma idosa, que tinha problemas de saúde. A informação foi divulgada pela prefeitura do balneário, que já registra 174 casos confirmados da doença.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a idosa de 74 anos morreu na noite desta terça-feira (26). Ela sofria de doença cardiovascular e tinha diabetes. A senhora era moradora da localidade de Brejo dos Patos, interior do município.
Ainda de acordo com informações da prefeitura, a idosa deu entrada no dia 10 deste mês na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr. Anis Nahssen, onde testou positivo para a Covid-19 e foi liberada para sua residência. No mesmo dia, a equipe da Estratégia de Saúde da Família de Jacarandá, que estava de plantão no fim de semana, visitou a paciente em sua residência e passou a monitorá-la.
No dia seguinte, a paciente apresentou sinais de agravamento e foi levada novamente à UPA 24h, sendo posteriormente transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 12.
Marataízes é classificada pelo governo do Estado como risco alto para transmissão da doença, segundo o mapa de gestão de risco. Até o início da tarde desta quarta-feira, de acordo com dados do Painel Covid-19, da Sesa, dos 174 casos confirmados, 63 estão curados. Dez pessoas ainda estão internadas em UTIs e oito estão em enfermarias.

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