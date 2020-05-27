Marataízes registra a 10ª morte por coronavírus no município

Marataízes Crédito: Divulgação

O município de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, registrou a décima morte pelo novo coronavírus nesta quarta-feira (27). A vítima era uma idosa, que tinha problemas de saúde. A informação foi divulgada pela prefeitura do balneário, que já registra 174 casos confirmados da doença.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde a idosa de 74 anos morreu na noite desta terça-feira (26). Ela sofria de doença cardiovascular e tinha diabetes. A senhora era moradora da localidade de Brejo dos Patos, interior do município.

Ainda de acordo com informações da prefeitura, a idosa deu entrada no dia 10 deste mês na Unidade de Pronto Atendimento 24h Dr. Anis Nahssen, onde testou positivo para a Covid-19 e foi liberada para sua residência. No mesmo dia, a equipe da Estratégia de Saúde da Família de Jacarandá, que estava de plantão no fim de semana, visitou a paciente em sua residência e passou a monitorá-la.

No dia seguinte, a paciente apresentou sinais de agravamento e foi levada novamente à UPA 24h, sendo posteriormente transferida para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , no dia 12.