Coronavírus: ocupação de leitos de UTI chega a 77,12% no ES

Porcentagem de leitos de UTI ocupados no Estado agora é de 77,12%

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltou a subir. Segundo o último boletim do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) atualizada diariamente com dados sobre a pandemia do coronavírus, 77,12% dos leitos de UTI estão ocupados no Espírito Santo.