Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ocupação de leitos de UTI chega a 77,12% no ES

Grande Vitória  registra aumento no índice de ocupação de leitos e agora possui 86,28% em uso, de acordo com o Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 21:07

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 21:07

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Porcentagem de leitos de UTI ocupados no Estado agora é de 77,12% Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltou a subir. Segundo o último boletim do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) atualizada diariamente com dados sobre a pandemia do coronavírus, 77,12% dos leitos de UTI estão ocupados no Espírito Santo.
Na última quatrta-feira (27), o Painel Covid-19 informava que haviam 499 leitos de UTI disponíveis em todo o Estado. No boletim mais recente, constam 507 leitos disponíveis, sendo que, destes, 391 estão em uso. Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde habilitou 77 novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus em quatro cidades do Espírito Santo
A região do Espírito Santo com a maior taxa de leitos de UTI ocupados segue sendo a metropolitana. Dos 379 leitos disponíveis, 327 estão em uso, o que representa um percentual de 86,28%. Caso o índice de utilização de leitos de UTI chegue a 91%, o Governo do Estado poderá decretar o lockdown, ou seja, o fechamento de atividades por conta do alto risco de contaminação.
O Painel Covid-19 informou ainda que o Hospital Evangélico de Vila Velha possui todos os 10 leitos de UTI ocupados. Já os hospitais São Luiz, em Vila Velha, e o João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, não possuem leitos de UTI disponíveis para tratar pacientes contaminados pelo coronavírus.

Veja Também

Subtenente da PM morre por coronavírus no ES

Coronavírus no ES: Ifes retoma as aulas em formato virtual

Coronavírus: ES registra 538 mortes e 12.375 casos confirmados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados