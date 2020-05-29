Coronavírus: ocupação de leitos de UTI chega a 77,12% no ES

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) voltou a subir. Segundo o último boletim do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa) atualizada diariamente com dados sobre a pandemia do coronavírus, 77,12% dos leitos de UTI estão ocupados no Espírito Santo.
Na última quatrta-feira (27), o Painel Covid-19 informava que haviam 499 leitos de UTI disponíveis em todo o Estado. No boletim mais recente, constam 507 leitos disponíveis, sendo que, destes, 391 estão em uso. Nesta quinta-feira (28), o Ministério da Saúde habilitou 77 novos leitos de UTI para o tratamento de pacientes com coronavírus em quatro cidades do Espírito Santo.
A região do Espírito Santo com a maior taxa de leitos de UTI ocupados segue sendo a metropolitana. Dos 379 leitos disponíveis, 327 estão em uso, o que representa um percentual de 86,28%. Caso o índice de utilização de leitos de UTI chegue a 91%, o Governo do Estado poderá decretar o lockdown, ou seja, o fechamento de atividades por conta do alto risco de contaminação.
O Painel Covid-19 informou ainda que o Hospital Evangélico de Vila Velha possui todos os 10 leitos de UTI ocupados. Já os hospitais São Luiz, em Vila Velha, e o João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, não possuem leitos de UTI disponíveis para tratar pacientes contaminados pelo coronavírus.