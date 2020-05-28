Coronavírus no ES: Ifes retoma as aulas em formato virtual
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) retomou as aulas de forma virtual na última segunda-feira (25). De acordo com a pró-reitora de Ensino do Ifes, Adriana Piontkovsky, o retorno acontece após um período de planejamento.
Após esse período, a maioria dos campi iniciou as atividades na segunda-feira (25). Os campi se organizaram para a oferta das disciplinas observando o conteúdo didático, a formação dos professores, as especificidades dos discentes e as condições técnicas, explicou.
No entanto, as aulas presenciais permanecem suspensas, agora até o dia 30 de junho. De acordo com a instituição, as atividades administrativas acontecem preferencialmente de forma remota e o atendimento presencial ao público externo continua suspenso.
AULAS SUSPENSAS HÁ MAIS DE 2 MESES
Nos campi do Ifes, as aulas estão suspensas desde a segunda quinzena de março por conta da pandemia de coronavírus. O Ifes prorrogou a suspensão até, pelo menos, o final de maio, mas ainda não se sabe se os alunos poderão retornar às salas de aula em junho.
Por isso, a instituição decidiu retomar o ensino em uma nova modalidade, que não vai incluir as atividades práticas profissionais de estágios e de laboratório. As apresentações de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) estarão mantidas e serão feitas por webconferência, com a participação de examinadores à distância.
Será assegurado aos estudantes, segundo o Ifes, momentos de recuperação paralela, durante o distanciamento social ou no retorno das atividades presenciais. Segundo o Ifes, o estudante que não tiver acesso à internet, ou limitações à utilização dos recursos de tecnologias de informação e comunicação, deve informar ao campus o endereço que está utilizando neste momento de isolamento social, além do nome das pessoas autorizadas a receber e entregar atividades na unidade de ensino.