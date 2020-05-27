Coronavírus: aulas continuarão suspensas em Cariacica até 30 de junho

A decisão, que consta em um decreto assinado pelo prefeito Juninho, vale também para colégios, creches e faculdades particulares do município.

Para minimizar os impactos da pandemia na aprendizagem dos alunos, a prefeitura desenvolveu, em abril, a plataforma de ensino a distância "#DeverEmCasa", para que os estudantes da rede possam ter acesso ao conteúdo escolar durante o período de isolamento social. Essas atividades, no entanto, não são obrigatórias e não substituem as aulas presenciais, suspensas desde março, que serão repostas posteriormente.