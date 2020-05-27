As aulas presenciais vão continuar suspensas nas escolas da rede municipal de Cariacica até pelo menos o fim do próximo mês. O avanço do coronavírus na cidade, que já registrou 1475 casos e 79 mortes por Covid-19, levou a prefeitura a prorrogar a suspensão das atividades até o dia 30 de junho.
A decisão, que consta em um decreto assinado pelo prefeito Juninho, vale também para colégios, creches e faculdades particulares do município.
Para minimizar os impactos da pandemia na aprendizagem dos alunos, a prefeitura desenvolveu, em abril, a plataforma de ensino a distância "#DeverEmCasa", para que os estudantes da rede possam ter acesso ao conteúdo escolar durante o período de isolamento social. Essas atividades, no entanto, não são obrigatórias e não substituem as aulas presenciais, suspensas desde março, que serão repostas posteriormente.
Coronavírus - aulas continuarão suspensas em Cariacica até 30 de junho
Na rede estadual, as escolas devem ficar fechadas até o fim de maio, mas o governo também analisa a possibilidade de manter a suspensão das atividades presenciais por mais tempo.
OUTROS EVENTOS
O novo decreto da Prefeitura de Cariacica, que entra em vigor nesta quarta-feira (27), também impede a realização de eventos e atividades com a presença de público, como shows e passeatas, até o final de junho. Ao justificar as medidas, a prefeitura afirma que se baseia na "necessidade de adoção de soluções tecnicamente recomendadas pelas autoridades de saúde no âmbito estadual e municipal".
Com 1475 casos e 79 mortes por Covid-19, Cariacica é a terceira cidade com mais confirmações da doença, ficando atrás somente de Vitória (1964 casos), Vila Velha (2029) e Serra (2040). Os bairros de Cariacica com mais casos de coronavírus são Campo Grande (106), Alto Lage (59), Porto de Santana (53), Castelo Branco (40) e Itacibá (40).