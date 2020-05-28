Coronavírus: ES registra 538 mortes e 12.375 casos confirmados

O Espírito Santo registrou 538 mortes e 12.375 casos confirmados do novo coronavírus na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apenas nas últimas 24 horas, foram registrados mais 891 diagnósticos positivos e 27 óbitos.
O percentual de letalidade pela Covid-19 é de 4,35% no Estado, segundo os dados atualizados. O número de pacientes curados agora é 7.012 . Ao todo, 43.883 testes já foram realizados.
A Serra lidera o ranking como cidade do Estado com mais casos confirmados da doença, com 2.302 moradores contaminados, seguida por Vitória (2.225) ; Vila Velha (2.224) e Cariacica (1.640).
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.