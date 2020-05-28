Coronavírus: ES registra 538 mortes e 12.375 casos confirmados

O percentual de letalidade pela Covid-19 é de 4,35% no Estado, segundo os dados atualizados. O número de pacientes curados agora é 7.012 . Ao todo, 43.883 testes já foram realizados.

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.