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Pandemia

Coronavírus: ES registra 538 mortes e 12.375 casos confirmados

Dados foram atualizados pelo Painel Covid-19. Serra lidera o ranking como cidade do Estado com mais casos confirmados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 19:45

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:45

Arte covid-19 para capa do site
Arte covid-19 para capa do site Crédito: Divulgação
Espírito Santo registrou  538 mortes e  12.375 casos confirmados do novo coronavírus na tarde desta quinta-feira (28). De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa),  apenas nas últimas 24 horas, foram registrados mais  891 diagnósticos positivos e 27 óbitos. 
O percentual de letalidade pela Covid-19 é de 4,35% no Estado, segundo os dados atualizados.   O número de pacientes curados agora é 7.012 . Ao todo,  43.883 testes já foram realizados.
A Serra lidera o ranking como cidade do Estado com mais casos confirmados da doença, com 2.302 moradores contaminados, seguida por Vitória (2.225) ; Vila Velha (2.224) e Cariacica (1.640). 

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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