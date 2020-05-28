O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista à TV Gazeta nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Número de mortes pode dobrar e chegar a mil em junho, diz secretário do ES

Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, na manhã desta quinta-feira (28), o secretário afirmou que o comportamento da doença pode levar o Estado a registrar esse aumento já no próximo mês. O número de mortes por coronavírus no Espírito Santo pode chegar a mil no mês de junho. Essa é a projeção feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Em entrevista ao, na manhã desta quinta-feira (28), o secretário afirmou que o comportamento da doença pode levar o Estado a registrar esse aumento já no próximo mês.

"Nós temos uma doença de difícil manejo, os pacientes evoluem para o estado crítico muito rapidamente, e o total de óbitos acumulados que temos até agora pode dobrar ao longo do mês de junho. Nós podemos chegar ao mês de junho com o número de mil óbitos, pelo comportamento da doença. A doença tem uma letalidade muito alta, por exemplo, em pessoas acima de 90 anos, chega a 40%. Com pessoas entre 80 e 89 anos, chega a 33% de letalidade. É uma doença que mata e não tem tratamento específico" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

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Ao falar sobre a projeção, o secretário destacou a gravidade da doença e a dificuldade do tratamento, mesmo com os respiradores. Para justificar, Nésio afirmou que dois terços dos pacientes que são colocados em ventilação mecânica morrem.

Os famosos respiradores são instrumentos importantes para salvar vidas, mas não salvam todas as vidas. Porque dois terços das pessoas que usam ventilação mecânica evoluem a óbito, então, se você considerar que 100 pessoas vão para ventilação mecânica, entre 60 e 70 vão evoluir a óbito. Então, não há tratamento específico para doença, destacou.

Fernandes aproveitou a oportunidade para destacar mais uma vez a importância do distanciamento social. Segundo ele, apenas o rompimento da cadeia de transmissão da doença vai fazer com que a curva de casos e óbitos diminua. Eu quero aqui sensibilizar a população e toda a sociedade dizendo que, se nós não rompermos a cadeia de transmissão e não distanciarmos as pessoas e poder ter uma quantidade menor de infectados, vai continuar morrendo muitas pessoas e isso não depende só da capacidade hospitalar instalada, reforçou.

EXPANSÃO DE LEITOS: "HAVERÁ UM LIMITE"

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Quando questionado sobre a ocupação de leitos e a expansão realizada na rede estadual, em parceria também com hospitais filantrópicos e da rede privada , o secretário foi taxativo em dizer que, apesar das estratégias adotadas, haverá um limite. Segundo Nésio, o objetivo não é ter leitos disponíveis para que pessoas simplesmente morram, mas sim, que a cadeia de transmissão seja rompida e a internação evitada.

Nós temos uma estratégia que ela tem uma margem de expansão de leitos, só que haverá um limite. Nós não podemos continuar expandido leitos, porque também não seria humano e nem razoável chegar ao ponto de ter 2 mil leitos de UTI para que, simplesmente, as pessoas morram nas UTIs. Nós queremos que as pessoas não morram, nós queremos que as pessoas não evoluam a óbito, que vidas não sejam perdidas. E, para isso, a gente precisa romper a cadeia de transmissão da doença. Enfrentar o Covid não é só ter leitos hospitalares e nem ventiladores mecânicos, é ter menos casos. Essa é a estratégia central do enfrentamento à pandemia. Não nos é suficiente que as pessoas morram no hospital, concluiu.

Ainda de acordo com o secretário, a taxa de ocupação atual dos leitos exclusivos para o tratamento do novo coronavírus no Estado tem variado entre 84% e 88% em regiões específicas e 78% em todo o território capixaba.

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