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Queda da taxa

Coronavírus: ocupação de leitos de UTI no ES cai e atinge 75,95%

Última atualização do Painel Covid-19 mostra que taxa também caiu na Grande Vitória, que agora possui 83,64% de leitos ocupados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 20:48

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:48

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Ocupação dos leitos de UTI no Espírito Santo voltou a diminuir. Crédito: Reprodução/TV
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Espírito Santo caiu novamente e atingiu 75,95% nesta quarta-feira (27), de acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa). Segundo o painel, dos 499 leitos de UTI disponíveis, 379 estão ocupados por pacientes infectados pelo novo coronavírus
Até a última terça-feira (26), constavam 490 leitos de UTI disponíveis para pacientes infectados pelo coronavírus, segundo a Sesa. A atualização mais recente do Painel Covid-19 mostra que agora são 499 leitos em todo o Estado.
A taxa de ocupação das UTIs na região Metropolitana do Estado também apresentou queda. O Painel Covid-19 registra agora 83,64% de leitos de UTI em uso na Grande Vitória, o que representa 317 ocupados dos 379 disponíveis.
Em coletiva de imprensa no dia 20 de maio, o governador Renato Casagrande informou que, caso o índice de ocupação dos leitos de UTI no Espírito Santo chegue a 91%, 11 municípios poderão decretar lockdown, ou seja, o bloqueio total de todas as atividades por conta do risco extremo de contaminação.
Ainda de acordo com a atualização do Painel Covid-19, o Hospital Evangélico de Vila Velha é o único com ocupação máxima nas UTI, com todos os 10 leitos disponíveis ocupados. Já o Hospital São Luiz, em Vila Velha, e o Hospital João dos Santos Neves, em Baixo Guandu, não possuem leitos de UTI disponíveis para pacientes infectados por Covid-19.

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