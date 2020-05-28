'Perseguição política', diz médica com Covid-19 flagrada trabalhando em Guarapari

Hospital São Pedro fica no bairro Muquiçaba, em Guarapari, na Grande Vitória Crédito: Reprodução | Google Maps/Earth

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, a profissional já havia sido notificada com suspeita do novo coronavírus e recebeu orientação para permanecer em isolamento social, como recomendam os órgãos de saúde.

"Ela havia feito um teste rápido que foi notificado, por isso estava tendo acompanhamento da prefeitura por telefone. No momento da abordagem, ela alegou que o teste não havia sido notificado, que fez o teste rápido por curiosidade e por desencargo de consciência porque estava na linha de frente, e que não estava com sintomas", disse à TV Gazeta um funcionário da Secretaria de Saúde, que não quis ser identificado.

No entanto, nesta quinta-feira (28), através de assessoria jurídica, a profissional de saúde afirmou que tudo não passa de "fake news". "De maneira criminosa, a profissional foi surpreendida por falsas notícias de que estava trabalhando depois de ser notificada pela secretaria municipal de Guarapari e ciente que tinha Covid-19. Lamentamos que por perseguição política, a profissional de saúde, tenha a sua imagem arranhada por mentiras propositalmente divulgadas", diz a nota.

VEJA NOTA NA ÍNTEGRA

"Por estar na linha de frente de combate ao coronavírus, a profissional de saúde, por iniciativa própria, realizou testes preventivos. O resultado dos exames saíram positivos nos dias 19/05 e 22/05 já após estar em isolamento social e afastada da própria família. Sendo assim, em nenhum momento a profissional de saúde agiu de ma fé colocando em risco pacientes e familiares.

É lamentável que uma doença que atinge milhares de famílias seja usada pela secretaria municipal de Saúde de maneira política. Reafirmamos que os responsáveis por tal calúnia serão responsabilizados e que foi surpreendida no dia 26/05/2020 por afirmações falsas, fake news de que estaria trabalhando ciente de estar contaminada pela Covid-19 e descumprindo ordem de isolamento social da secretaria de saúde de Guarapari.

Agradecemos aos amigos e colaboradores que nesse momento de difamação se colocam como testemunhas dos fatos aqui relatados."

PREFEITURA RECEBEU DENÚNCIA

O caso foi descoberto depois que a Secretaria de Saúde de Guarapari recebeu uma denúncia, por telefone, de que a médica estaria trabalhando mesmo sendo um caso suspeito de Covid. Depois de ter sido abordada pela Vigilância Epidemiológica e pela Vigilância Sanitária do município, a médica fez um teste em laboratório, que constatou que ela estava com a doença, segundo a prefeitura.

Após a abordagem de profissionais da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município, ela assinou um termo de isolamento na presença das autoridades sanitárias e paralisou as atividades.

Fotógrafo de A Gazeta faz ensaio artístico sobre isolamento

CRM VAI INVESTIGAR O CASO

O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) vai investigar a médica. Presidente do órgão capixaba, o médico Celso Murad explicou que o primeiro passo será ouvir a profissional. O processo de investigação e o parecer devem acontecer dentro de um determinado período. No entanto, devido a demandas e por todos os prazos do Judiciário estarem suspensos devido à pandemia, não é possível estimar em quanto tempo esta conclusão deve sair.

Uma sindicância interna também foi instaurada no Hospital São Pedro, onde a médica trabalha, para apurar o caso.