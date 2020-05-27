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Em Guarapari

Médica com Covid-19 que deveria estar isolada é flagrada trabalhando no ES

De acordo com a Secretaria de Saúde de Guarapari, ela havia recebido recomendação de isolamento porque estava com a suspeita da doença. No mesmo dia, depois da abordagem da prefeitura, o teste deu positivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 09:26

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 09:26

Prefeitura de Guarapari
A Prefeitura de Guarapari recebeu denúncias de que pessoas notificadas com casos de Covid-19 estariam trabalhando em estabelecimentos de saúde e comerciais no município Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Guarapari

  • Any Cometti

    Do G1 ES
Uma médica com Covid-19 foi flagrada trabalhando dentro de uma instituição particular em Guarapari, no Espírito Santo. O caso aconteceu na semana passada e foi divulgado pela prefeitura nesta terça-feira (26). O nome da profissional não está sendo divulgado nesta reportagem porque não foi informado pela Prefeitura de Guarapari.
Após a abordagem de profissionais da Vigilância Epidemiológica e Sanitária do município, ela assinou um termo de isolamento na presença das autoridades sanitárias e paralisou as atividades.
O caso foi descoberto depois que a Secretaria de Saúde de Guarapari recebeu uma denúncia, por telefone, de que a médica estaria trabalhando mesmo sendo um caso suspeito de Covid.
Segundo a secretaria, no momento da abordagem, o caso dela já tinha sido notificado pela prefeitura como suspeita e ela havia recebido a orientação para permanecer em isolamento social, como recomendam os órgãos de saúde.
"Ela havia feito um teste rápido, que foi notificado, e por isso estava tendo acompanhamento da prefeitura por telefone. No momento da abordagem, ela alegou que o teste não havia sido notificado, que fez o teste rápido por curiosidade, por desencargo de consciência, porque estava na linha de frente, e que não estava com sintomas", disse um funcionário da Secretaria de Saúde, que não quis ser identificado.
Depois de ter sido abordada pela Vigilância Epidemiológica e pela Vigilância Sanitária do município, a médica fez um teste em laboratório, que constatou que ela estava com a doença, segundo a Prefeitura.
A secretaria não informou qual é a especialidade em que ela trabalhava, nem se estava atendendo pacientes no momento da abordagem. Mas afirmou que, só pelo fato de ter rompido o isolamento social, expôs outras pessoas ao risco da doença.
A Semsa reforçou que violar o isolamento é infração sanitária e pode ser enquadrado como crime contra a saúde pública. As pessoas com suspeita ou que testaram positivo para Covid-19 devem permanecer em isolamento, seguindo todas as orientações recomendadas pelo Ministério da Saúde.
Os telefones da secretaria de saúde de Guarapari para denúncias de casos em que pacientes com Covid-19 estão rompendo o isolamento social são: 3361-4970 ou 3262-9543.
Até esta terça (26), a cidade de Guarapari tem um total de 162 casos e sete mortes.

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