Pesquisa indica que Vitória tem o dobro de casos divulgados de Covid-19

Pesquisa aponta que Vitória tem mais de 4 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus Crédito: Vitor Jubini

Na Capital, 250 pessoas foram entrevistadas e testadas, sendo que três apontaram resultado positivo para a doença. Outros municípios capixabas que também tiveram os números da pesquisa divulgados foram Cachoeiro de Itapemirim , na Região Sul do Estado, e Colatina , no Noroeste. Neles, nenhuma pessoa testou positivo para Covid-19, fazendo com que entrassem na lista dos 71 municípios com menos de 1% da população infectada. A coleta dos dados foi realizada entre os dias 14 e 21 de maio.

Na avaliação do coordenador da pesquisa, Pedro Hallal, em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (26), os resultados são positivos para o Estado, isso porque mostra que o número de infectados é baixo em relação a diversas outras regiões brasileiras. O Espírito Santo teve um resultado positivo, tem um baixo percentual de infecção e alta adesão ao distanciamento social, afirmou.

PESQUISA VIROU CASO DE POLÍCIA EM SÃO MATEUS

A pasta não sabia quem eram as pessoas e acionou a polícia. Isso ocorreu porque houve atraso na comunicação do Ministério da Saúde , responsável por informar os municípios sobre a coleta. Mesmo a pesquisa tendo começado no dia 14 de maio na cidade, o ofício só foi enviado na sexta-feira (15).

São Mateus foi um município que a gente teve bastante problema, não conseguimos trabalhar porque tivemos o material apreendido. A partir desse episódio começou o contato com a secretaria municipal e vamos voltar para outras fases, acrescentou a pesquisadora Mariângela Freitas.

BRASIL

Foram 133 cidades selecionadas para participar da pesquisa, no entanto, somente os dados de 90 municípios foram divulgados, porque as equipes conseguiram testar ao menos 200 pessoas. Do total de pessoas testadas, 760 mil testaram positivo, o que corresponde a 1,4% da população. Juntas, as cidades representam 25,6% da população nacional.

Segundo a pesquisa, os resultados desses municípios não devem ser extrapolados para todo o país, nem usados para estimar o número absoluto de casos no Brasil, pois são cidades populosas, com circulação intensa de pessoas e que concentram serviços de saúde.

A comparação dos números estimados pela pesquisa e os números oficiais aponta para uma grande subestimativa do número de infectados pelo coronavírus. No dia 13 de maio, véspera do início da pesquisa, essas 90 cidades somadas contabilizavam 104.782 casos confirmados e 7.640 mortes. Assim, os dados da Epicovid19 estimam que, para cada caso confirmado de coronavírus nessas cidades, existem 7 casos reais na população.

A subestimativa é porque se faz pouco teste no Brasil, não se faz teste em todos os sintomáticos. Em parte também porque uma porcentagem das pessoas com a doença não tem sintomas.", frisou o pesquisador Fernando Barros.

A pesquisa revela ainda que a diferença entre regiões e cidades é marcante, a preocupação está principalmente na Região Norte. A cidade de Breves, no Pará, está no topo da lista, a população que tem ou já teve coronavírus foi estimada em 24,8%. Entre as Capitais, Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas, foram as únicas que apresentaram resultado superior a 10%.

Para os pesquisadores, essas diferenças entre as cidades demonstram que existem várias epidemias num único país. Enquanto algumas cidades apresentam resultados altos, comparáveis aos de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e da Espanha, outras apresentam resultados baixos, comparáveis a outros países da América Latina.

Hospital de campanha é uma das estratégias usadas em Manaus, uma das cidades que mais sofre com coronavírus Crédito: Mario Oliveira / Semcom

Os municípios receberão pelo menos três rodadas da Epicovid. A próxima tem previsão de ser realizada entre os dias 4 e 6 de junho. Os pesquisadores vão tentar então testar 33.250 pessoas em 133 cidades de todos os Estados, o que não foi possível na primeira rodada.

Esse teste é sorológico, isso significa que a pessoa já entrou em contato com a Covid-19 e, a média e longo prazo, tenha certo tipo de imunidade contra a Covid-19. Como ela é uma doença nova não está bem determinado se essa imunidade é duradoura, quanto tempo dura e se ela previne que se infecte novamente, revelou a pesquisadora

INQUÉRITO SOROLÓGICO NO ES

Uma pesquisa parecida, chamada Inquérito Sorológico, já está sendo realizada no Espírito Santo . A primeira fase aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio. Ela mostrou que cerca de 84 mil capixabas já contraíram a Covid-19, o que equivale a 2,1% da população. Essa testagem serve para identificar a extensão da contaminação pelo novo coronavírus nos municípios capixabas e observar para onde a doença está se espalhando.