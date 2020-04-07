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Pandemia

Pesquisa identifica medicamentos que podem combater o coronavírus

Sem nomes revelados, medicamentos acessíveis mostraram eficácia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 18:55

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 18:55

kit de diagnóstico para coronavírus
Pesquisa identifica medicamentos que podem combater o coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) está testando medicamentos que podem auxiliar no combate ao coronavírus. A organização vinculada ao ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) está procurando substâncias que possam ser usadas contra o vírus SARS-Cov-2. A pesquisa acontece em substâncias já regulamentadas para uso no Brasil.
Segundo a pesquisadora Daniela Trivella, entre os 2 mil medicamentos analisados na primeira etapa de testes, dois mostraram resultados promissores. O CNPEM não divulga quais são para evitar automedicação. Porém, de acordo com Daniela, ambas as substâncias têm várias características que podem permitir o uso contra a doença. São economicamente acessíveis, bem tolerados em geral, comumente utilizados por pessoas dos mais diversos perfis e, um deles, inclusive, está disponível em formulação pediátrica, enumerou.
Estão sendo avaliados medicamentos dos mais diversos tipos: analgésicos, anti-hipertensivos, antibióticos, diuréticos entre outros. A pesquisadora explica que os experimentos feitos em laboratório buscam identificar substâncias que inibam a replicação do vírus dentro do corpo. Passo fundamental para impedir ou reduzir a infecção viral, enfatiza.
A partir dos resultados obtidos até agora, as duas substâncias que obtiveram bom desempenho continuarão ser testadas em células para novas avaliações. Acreditamos que em cerca de duas semanas teremos os resultados que devem anteceder os testes clínicos, acrescenta Daniela. Será feito, então, um relatório que reunirá as informações colhidas em laboratório com aquilo que já se sabe sobre os efeitos desses medicamentos em seres humanos.
Esse documento vai embasar testes clínicos, em pessoas infectadas com o vírus, que podem ser feitos dentro da Rede Vírus, iniciativa do MCTIC que reúne centros de pesquisa que estão procurando formas de combater o coronavírus.
Com informações da Agência Brasil

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