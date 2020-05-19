Coronavírus se espalhou no Brasil durante o carnaval, aponta pesquisa

Especialistas tentam se antecipar ao cen[ario do novo coronavírus no Brasil Crédito: Divulgação

novo coronavírus pode ter atingido milhões de pessoas durante o carnaval no Brasil , segundo mostra o estudo feito pelo administrador do Hospital Brsurgery, Roberto Carvalho Dias. As projeções apontam ainda que a fase aguda da Covid-19 será em maio no país.

Para chegar a conclusão de que o vírus se espalhou no carnaval, Roberto considerou diversos fatores. Um deles é que o primeiro caso confirmado da doença no Brasil ocorreu no dia 26 de fevereiro , um dia depois do feriado de carnaval. Por conta disso, a pessoa infectada estaria ao menos de dois a 14 dias antes dessa data com o coronavírus, tempo que leva para que os primeiros sintomas apareçam.

Além disso, o estudo considera que a maior parte dos infectados são assintomáticos, por isso quando apareceu o primeiro caso provavelmente mais pessoas já estavam infectadas pelo vírus no Brasil. Essas pessoas, inclusive, foram para as ruas no carnaval e passaram para mais gente.

Outro fator considerados na análise de Dias é que a primeira morte ocorreu no dia 17 de março , 30 dias depois da confirmação do primeiro caso, tempo suficiente para infecção, manifestação da doença e óbito do paciente.

O primeiro contágio registrado foi no dia 26 de fevereiro, se a pessoa tem até 14 dias para apresentar os sintomas, ela estava contaminada antes do carnaval. Se considerar que essa pessoa representa 1% das pessoas que estavam com o vírus, ela e os outros contaminados transmitiram a doença no carnaval, época de grande aglomeração, diz.

Roberto acrescentou que, pelas projeções até aqui realizadas, tendo como base o número de mortes, o fim da fase aguda da doença, ou seja, quando a curva de infectados no Brasil desce, ocorrerá ainda no mês de maio, podendo se estender por mais 14 dias, entrando em junho.

ISOLAMENTO

Na avaliação de Dias, o uso de máscaras, a falta de contato na rua e a melhoria da higiene são suficientes para controlar a doença. Ele argumenta que o colapso do sistema de saúde, apontado como algo novo, não é novidade. É natural que o sistema de saúde entre em colapso porque nos últimos anos houve uma subtração de leitos hospitalares e sucateamentos de hospitais, contou.