Vargem Alta alerta PM sobre paciente que não está cumprindo isolamento

A prefeitura de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, encaminhou ofício para o Ministério Público do Espírito Santo e informou a Polícia Militar, nesta sexta-feira (08), sobre uma paciente confirmado com o novo coronavírus, que não estaria cumprindo as medidas de isolamento social com sua família.
Segundo nota, emitida pela Secretaria de Saúde, a paciente foi diagnosticada com a Covid-19 nesta quinta-feira (07). Ela e familiares devem permanecer em isolamento por 14 dias. Por diversas vezes, a prefeitura disse que orientou via telefone e presencialmente quanto aos cuidados e ao isolamento.
Por meio de denúncias, obtivemos a informação que a referida paciente e seus familiares não estão cumprindo as medidas cabíveis a eles passadas. Assim, uma vez que o direito de ir e vir dos moradores não pode ser bloqueado pela prefeitura, o Executivo Municipal já encaminhou ofício para o Ministério Público sobre o caso, bem como já contatou a Polícia Militar, informou a prefeitura.
A prefeitura reforçou ainda que todos os casos suspeitos devem ficar em isolamento domiciliar, independentemente da confirmação ou não. Nesta sexta-feira (08), o município contabiliza dois casos confirmados da doença, um na sede e outro no distrito de Jaciguá.