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Coronavírus no ES

Com baixo índice de isolamento, Cachoeiro cresce em número de casos

Nesta sexta-feira (08), município contabilizou 30 casos positivos para Covid-19.  Apenas 41,7% da população tem cumprido as medidas de isolamento social
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 20:30

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 20:30

Centro de Cachoeiro de Itapemirim
Centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul
As ruas quase vazias como no início da pandemia não se vê mais em Cachoeiro de Itapemirim, maior cidade do Sul do Estado. O município está classificado pelo governo do Estado como risco baixo para a transmissão do novo coronavírus, e o pedido de isolamento social está com baixa adesão, segundo o último levantamento.
Na quinta-feira (07), apenas 41,7% da população permanecia cumprindo as medidas de isolamento social. Esse índice está bem abaixo do que os órgãos de saúde recomendam que é de, pelo menos, 70% de adesão da população. O governo tem monitorado a taxa de isolamento nas cidades capixabas com o auxílio das operadoras de telefonia celular.
Os dados divulgados ajudam os municípios a reforçarem as medidas e estratégias de enfrentamento do novo coronavírus. A gente vai aumentar o número de agentes para orientar a utilização das máscaras, que é obrigatória tanto para o comércio quanto para as pessoas circularem na cidade. É um momento de alerta, não estamos convivendo com uma doença simples, é uma doença mortal e precisamos ter consciência e cada um fazer a sua parte, disse o prefeito, Victor Coelho.

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Nos últimos dias, Cachoeiro vem registrando crescimento expressivo no número de casos confirmados da Covid-19. Nesta sexta-feira (08), o município chegou a 30 casos confirmados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Destes, 13 estão curados.
De acordo com a prefeitura, se esse índice de isolamento social não aumentar e a situação na saúde pública continuar se agravando, será preciso adotar outras medidas. Estamos acompanhando as capacidades dos leitos de hospitais de referência, que são a Santa Casa e Hospital Infantil, e isso proporciona que nossa equipe faça as avaliações e, caso seja necessário fazer restrições, avisaremos previamente e vamos divulgar que atingimos certos índices para que as pessoas possam se precaver, concluiu o prefeito de Cachoeiro.

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