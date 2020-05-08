Com baixo índice de isolamento, Cachoeiro cresce em número de casos

Centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Tv Gazeta Sul

As ruas quase vazias como no início da pandemia não se vê mais em Cachoeiro de Itapemirim , maior cidade do Sul do Estado. O município está classificado pelo governo do Estado como risco baixo para a transmissão do novo coronavírus , e o pedido de isolamento social está com baixa adesão, segundo o último levantamento.

Na quinta-feira (07), apenas 41,7% da população permanecia cumprindo as medidas de isolamento social. Esse índice está bem abaixo do que os órgãos de saúde recomendam que é de, pelo menos, 70% de adesão da população. O governo tem monitorado a taxa de isolamento nas cidades capixabas com o auxílio das operadoras de telefonia celular.

Os dados divulgados ajudam os municípios a reforçarem as medidas e estratégias de enfrentamento do novo coronavírus. A gente vai aumentar o número de agentes para orientar a utilização das máscaras, que é obrigatória tanto para o comércio quanto para as pessoas circularem na cidade. É um momento de alerta, não estamos convivendo com uma doença simples, é uma doença mortal e precisamos ter consciência e cada um fazer a sua parte, disse o prefeito, Victor Coelho.

Nos últimos dias, Cachoeiro vem registrando crescimento expressivo no número de casos confirmados da Covid-19. Nesta sexta-feira (08), o município chegou a 30 casos confirmados, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Destes, 13 estão curados.