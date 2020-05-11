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Bom Jesus do Norte tem taxa de isolamento social mais baixa do ES

A pequena cidade atingiu a taxa de 44,5%. O isolamento social é uma das medidas necessárias para evitar a transmissão do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 18:33

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 18:33

Vista aérea de Bom Jesus do Norte
Vista aérea de Bom Jesus do Norte Crédito: Luciney Araújo
Bom Jesus do Norte tem taxa isolamento social mais baixo do ES
O município do extremo Sul do Estado, Bom Jesus do Norte, registrou o menor índice de isolamento social do Estado do Espírito Santo, segundo o último registro, divulgado nesta segunda-feira (11). Os dados analisados são do domingo (10), quando a cidade atingiu 44,5%. O isolamento social é uma das medidas necessárias para evitar a transmissão do novo coronavírus.
No limite com o Estado do Rio de Janeiro, o município está bem abaixo do recomendado pelos órgãos de saúde, que seria 70% da população em casa. O governo do Espírito Santo, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, vem monitorando diariamente o índice de isolamento social em todo Estado.
Bom Jesus do Norte, que tem aproximadamente 10 mil habitantes, possui atualmente 12 casos do novo coronavírus e 10 pacientes curados. O município chegou a ter risco alto para a transmissão do novo coronavírus no dia 24 de abril, mas voltou a ser classificado como risco moderado, após a desaceleração de casos no município.

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Quanto ao relatório do índice de isolamento social, a prefeitura de Bom Jesus explicou que os dados extraídos pelas operadoras de telefonia correspondem aos DDDs 27 e 28. Porém, grande parte da população da cidade utiliza o DDD 22, devido a proximidade com o município de Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Outro fato justificado pelo município é que moradores das cidades vizinhas de Apiacá e São José do Calçado usam Bom Jesus como rota de passagem.
Diante disso, a prefeitura disse que fez contato com a Secretaria Estadual de Saúde relatando essa particularidade e reafirmando o empenho total no sentido do cumprimento de todas as normas estabelecidas pelo Estado.

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