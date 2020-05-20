As pesquisas mais promissoras para combater o novo coronavírus

Em busca de frear o avanço do novo coronavírus, causador da Covid-19, diversas pesquisas encontram-se em andamento pelo mundo. Cientistas buscam respostas para diagnósticos, intervenções preventivas, terapêuticas e vacinas. Na avaliação de especialistas, as principais linhas de pesquisa são em relação à vacina e ao tratamento contra a doença.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem mais de 100 vacinas em desenvolvimento, com pelo menos oito já em testes em humanos. Uma das candidatas é a vacina mRNA-1273, da empresa farmacêutica Moderna, que teve seu primeiro resultado em humanos divulgado nesta segunda-feira (18).
Segundo a empresa americana, ela parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imunológica. A segunda fase está prevista para ter a participação de 600 voluntários. Em julho, está previsto o início de uma etapa ainda maior, com milhares de voluntários saudáveis.
Nunca se viu um esforço tao grande de múltiplas linhas de trabalho para produzir soluções no mais curto prazo possível contra um agente infeccioso. Então tem muita gente trabalhando para produzir respostas, ressalta o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Crispim Cerutti Junior.
MEDICAMENTO
O médico cardiologista Henrique Bonaldi esclareceu que já existem algumas medicações relatadas no mundo que estão tendo resultados positivos, como o antiviral remdesivir. A FDA, agência que regula os remédios nos Estados Unidos, aprovou em caráter emergencial o seu uso no tratamento de casos severos de Covid-19. O uso desse medicamento ainda não é autorizada pela Anvisa no Brasil.
Nossa maior chance é encontrar uma medicação que não deixe a pessoa chegar até o hospital. O grande problema de estudar remédio é que não fala somente da droga, mas também o quanto de droga e de quanto em quanto tempo deve ser tomada. Então, teremos que ter muitos estudos, esclareceu.
Para o infectologista e professor da Ufes, Paulo Mendes Peçanha, além da vacina e dos tratamentos, é importante destacar os inquéritos sorológicos. Para ele, essa é uma forma de conseguir definir estratégias de controle da doença, principalmente enquanto não há vacina e tratamento específico.
Essas pesquisas epidemiológicas vão definir como a doença está evoluindo e, diante disso, tomar medidas que possam impactar no achatamento da curva. É importante definir estratégias para controlar a pandemia no Brasil", defendeu.
Confira as principais pesquisas em andamento. O levantamento foi feito com base na entrevista dos especialistas.
Inquérito Sorológico - Vários países
A empresa de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira (18) que testes preliminares em humanos de uma possível vacina para o novo coronavírus tiveram resultados positivos. Oito pacientes receberam doses pequenas e médias da vacina e desenvolveram níveis de anticorpos semelhantes ou superiores aos encontrados em pacientes já recuperados da doença. Os resultados sugerem, por ora, que a vacina desencadeia um certo nível de imunidade. A segunda fase está prevista para ter a participação de 600 voluntários. Em julho, está previsto o início de uma etapa ainda maior, com milhares de voluntários.
A vacina INO-4800, da Inovio Pharmaceuticals, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, é focada na injeção direta de DNA cultivado por cientistas para o interior das células para que elas produzam anticorpos para combater a infecção. Os testes em humanos já tiveram início e começaram com 40 pessoas, que receberão duas doses da vacina a cada quatro semanas. Os resultados devem ser compartilhados pela empresa até o mês de setembro deste ano.
São quatro vacinas na China que estão sendo testadas. A empresa de biotecnologia CanSino Biologics criou a vacina AD5-nCoV, que usa uma versão de um adenovírus, o vírus que causa o resfriado comum, como vetor. A vacina se encontra na segunda fase de testes clínicos desde o mês de abril.
Cientistas da Universidade de Nova York (NYU), da farmacêutica multinacional Pfizer Inc. e da alemã BioNTech, criaram uma vacina que utiliza uma tecnologia genética conhecida como RNA mensageiro. Eles carregam instruções para que as células do corpo produzam certas proteínas. Os testes clínicos começaram em maio. Segundo a Pfizer, ela pode ficar pronta já em setembro deste ano.
Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, criaram a ChAdOx1 nCoV-19. A vacina é a combinação do adenovírus de chimpanzé e do material genético de uma proteína encontrada na superfície do coronavírus usada para infectar células humanas. Na primeira fase de testes ela foi aplicada em 1,1 mil voluntários no fim de abril.
Mais de 100 países participam do Estudo Solidariedade da Organização das Nações Unidas para avaliar a segurança e eficácia de quatro medicamentos e combinações de medicamentos: Cloroquina e a Hidroxicloroquina, usadas contra a malária e doenças autoimunes; Combinação de remédios contra HIV, formada por Lopinavir e Ritonavir; Combinação de Lopinavir e Ritonavir em conjunto com a substância Interferon beta-1b, usada no tratamento de esclerose múltipla; Antiviral Remdesivir, desenvolvido para casos de ebola, sendo este último o único a não possuir registro no Brasil. No país, a Fiocruz lidera os estudos.
Pesquisadores da Universidade Utrecht, na Holanda, criaram um anticorpo monoclonal capaz de impedir a entrada do novo coronavírus nas célula. Em testes em laboratório, o anticorpo experimental 47D11 foi capaz de neutralizar a proteína spike, que dá ao novo coronavírus a forma de coroa e permite que ele penetre nas células humanas.
No Brasil há pesquisa para verificar a eficácia de tratamentos por meio de doação de anticorpos. O plasma sanguíneo de pacientes curados estão sendo aplicados em pacientes com os sintomas mais graves por hospitais de referência e monitorada pelo Ministério da Saúde. Nessa terapia, a intenção é que os anticorpos presentes no plasma forneçam imunidade às pessoas.
O Inquérito Sorológico é uma pesquisa que consiste em testar uma amostra da população que seja representativa do todo. Dessa forma, os dados auxiliarão o entendimento de como a Covid-19 está sendo transmitida e nas definições de novas estratégias para medidas de contenção da doença.