As pesquisas mais promissoras para combater o novo coronavírus

Inquérito Sorológico - Vários países

A empresa de biotecnologia Moderna anunciou nesta segunda-feira (18) que testes preliminares em humanos de uma possível vacina para o novo coronavírus tiveram resultados positivos . Oito pacientes receberam doses pequenas e médias da vacina e desenvolveram níveis de anticorpos semelhantes ou superiores aos encontrados em pacientes já recuperados da doença. Os resultados sugerem, por ora, que a vacina desencadeia um certo nível de imunidade. A segunda fase está prevista para ter a participação de 600 voluntários. Em julho, está previsto o início de uma etapa ainda maior, com milhares de voluntários.

A vacina INO-4800, da Inovio Pharmaceuticals, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, é focada na injeção direta de DNA cultivado por cientistas para o interior das células para que elas produzam anticorpos para combater a infecção. Os testes em humanos já tiveram início e começaram com 40 pessoas, que receberão duas doses da vacina a cada quatro semanas. Os resultados devem ser compartilhados pela empresa até o mês de setembro deste ano.

São quatro vacinas na China que estão sendo testadas. A empresa de biotecnologia CanSino Biologics criou a vacina AD5-nCoV, que usa uma versão de um adenovírus, o vírus que causa o resfriado comum, como vetor. A vacina se encontra na segunda fase de testes clínicos desde o mês de abril.

Cientistas da Universidade de Nova York (NYU), da farmacêutica multinacional Pfizer Inc. e da alemã BioNTech, criaram uma vacina que utiliza uma tecnologia genética conhecida como RNA mensageiro. Eles carregam instruções para que as células do corpo produzam certas proteínas. Os testes clínicos começaram em maio. Segundo a Pfizer, ela pode ficar pronta já em setembro deste ano.

Cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, criaram a ChAdOx1 nCoV-19. A vacina é a combinação do adenovírus de chimpanzé e do material genético de uma proteína encontrada na superfície do coronavírus  usada para infectar células humanas. Na primeira fase de testes ela foi aplicada em 1,1 mil voluntários no fim de abril.

Mais de 100 países participam do Estudo Solidariedade da Organização das Nações Unidas para avaliar a segurança e eficácia de quatro medicamentos e combinações de medicamentos: Cloroquina e a Hidroxicloroquina, usadas contra a malária e doenças autoimunes; Combinação de remédios contra HIV, formada por Lopinavir e Ritonavir; Combinação de Lopinavir e Ritonavir em conjunto com a substância Interferon beta-1b, usada no tratamento de esclerose múltipla; Antiviral Remdesivir, desenvolvido para casos de ebola, sendo este último o único a não possuir registro no Brasil. No país, a Fiocruz lidera os estudos.

Pesquisadores da Universidade Utrecht, na Holanda, criaram um anticorpo monoclonal capaz de impedir a entrada do novo coronavírus nas célula. Em testes em laboratório, o anticorpo experimental 47D11 foi capaz de neutralizar a proteína spike, que dá ao novo coronavírus a forma de coroa e permite que ele penetre nas células humanas.

No Brasil há pesquisa para verificar a eficácia de tratamentos por meio de doação de anticorpos. O plasma sanguíneo de pacientes curados estão sendo aplicados em pacientes com os sintomas mais graves por hospitais de referência e monitorada pelo Ministério da Saúde. Nessa terapia, a intenção é que os anticorpos presentes no plasma forneçam imunidade às pessoas.