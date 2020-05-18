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Inquérito sorológico

Casagrande: testes em casa indicam que mais de 84 mil já contraíram Covid-19 no ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, informou em seu perfil no Twitter que a 1ª fase do inquérito sorológico apontou que 2,1 % da população já contraiu o novo coronavírus. Mais informações serão passadas às 14h, segundo o governador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 10:05

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 10:05

Ao todo, os testes para o inquérito sorológico serão realizados em 19 cidades do ES
Ao todo, os testes para o inquérito sorológico serão realizados em 19 cidades do ES Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz
primeira fase do inquérito sorológico, realizada na semana passada, apontou que 84.391 pessoas já contraíram o novo coronavírus no Espírito Santo. A informação foi divulgada pelo governador Renato Casagrande em seu perfil no Twitter na manhã desta segunda-feira (18).
Ao todo, 19 municípios capixabas foram selecionados para essa testagem inicial, incluindo a capital Vitória. A rodada inaugural da testagem foi realizada até a última sexta-feira (15).
Casagrande - testes em casa indicam que mais de 84 mil já contraíram Covid-19 no ES
Os responsáveis pelos testes são agentes de saúde dos respectivos municípios, que estão identificados com crachá, um aparelho celular com uma proteção azul e com a identificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de utilizarem material de proteção de individual em cada abordagem.

TESTE RÁPIDO

O teste é rápido e a divulgação do resultado deve ocorrer em até 15 minutos. Para que seja realizado, o agente coletará uma amostra de sangue após um pequeno furo em um dos dedos da pessoa selecionada por sorteio. O resultado indicará se ela já teve contato ou não com o vírus da Covid-19, embora não signifique que esteja com a doença. Nos casos positivos, a pessoa é orientada a seguir em isolamento e os demais moradores da mesma residência também serão testados na sequência.

CRONOGRAMA DO INQUÉRITO SOROLÓGICO

  • Etapa 2
    Data: 27, 28 e 29 de maio
    Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana
  • Etapa 3
    Data:     8, 9 e 10 de junho
    Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Barra de São Francisco, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante.
  • Etapa 4
    Data: 22, 23 e 24 de junho 
    Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana.

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