Casagrande: testes em casa indicam que mais de 84 mil já contraíram Covid-19 no ES

O teste é rápido e a divulgação do resultado deve ocorrer em até 15 minutos. Para que seja realizado, o agente coletará uma amostra de sangue após um pequeno furo em um dos dedos da pessoa selecionada por sorteio. O resultado indicará se ela já teve contato ou não com o vírus da Covid-19, embora não signifique que esteja com a doença. Nos casos positivos, a pessoa é orientada a seguir em isolamento e os demais moradores da mesma residência também serão testados na sequência.