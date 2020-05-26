Veja se o seu bairro receberá a 2ª fase do Inquérito Sorológico no ES

Começa nesta quarta-feira (27) a segunda etapa do Inquérito Sorológico, uma pesquisa da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) que visa entender o comportamento da pandemia no Espírito Santo. Até a próxima sexta-feira (29), equipes vão percorrer 19 cidades de Norte a Sul do Estado.
Ao visitar milhares de residências, a expectativa é que 5.840 pessoas participem desta fase e sejam testadas para saber se já tiveram contato com o novo coronavírus, por meio de um exame que detecta a existência de anticorpos contra ele. Para obter o resultado, bastam duas gotas de sangue e aguardar 15 minutos.
Baseados em metodologias científicas, os locais selecionados para o Inquérito Sorológico são chamados de setores censitários, por poderem representar o total da população capixaba, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Abaixo, você confere quais os municípios e bairros desta segunda etapa:
- Afonso Cláudio: não retornou contato da reportagem. Assim que a lista for enviada, essa publicação será atualizada.
- Alegre: não retornou o contato.
- Baixo Guandu: Valparaíso, São Vicente, Rosário I e Rosário II.
- Cachoeiro de Itapemirim: Santo Antônio, Alto Monte Cristo, Aeroporto, Luiz Tinoco da Fonseca (BNH de cima), Agostinho Simonato, Vila Rica, Nossa Senhora de Fátima e São Francisco de Assis.
- Cariacica: Porto de Santana, Santana, Nova Brasília, Nova Esperança, Tabajara, Campo Grande, Alto Boa Vista, Nova Valverde, Operário, Nova Rosa da Penha I, Santa Cecília, Bela Aurora, Santa Barbara, São Francisco, Itanguá, Jardim Botânico e Morada de Santa Fé.
- Colatina: São Marcos, Jardim Planalto, Colatina Velha, Santos Dumont e Novo Horizonte.
- Conceição da Barra: Centro, Braço do Rio (Centro) e Sayonara.
- Ecoporanga: Divino Espírito Santo, Benedita Monteiro e distrito de Joassuba.
- Iúna: Guanabara, Nossa Senhora da Penha e Quilombo
- Linhares: Araçá, Aviso, Bebedouro, Canivete, Interlagos, Juparanã e Movelar.
- Marataízes: ficou de informar nesta quarta-feira (27), quando terá acesso aos bairros
- Nova Venécia: não retornou contato.
- Santa Maria de Jetibá: não retornou contato.
- São Mateus: Sernamby, São Pedro, Vitória e Pedra d'Água
- Serra: Jardim Carapina, André Carloni, Jardim Tropical, Cantinho do Céu, Cidade Continental, São Diogo II, Morada de Laranjeiras, Valparaíso, Feu Rosa, Nova Carapina II, Vista da Serra I, São Marcos, Serramar, Santo Antônio, Bairro das Laranjeiras, Eldorado, Vila Nova de Colares e Parque Residencial Jacaraípe.
- Sooretama: não retornou contato.
- Viana: Bom Pastor, Canaã, Nova Bethânia, Marcílio de Noronha e Viana Sede.
- Vila Velha: Glória, Olaria, Praia da Costa, Itapuã, Centro de Vila Velha, Praia de Itaparica, Soteco, Coqueiral de Itaparica, Garoto, Santa Mônica, Vila Garrido, Vila Batista, Vale Encantado, Cobilândia, Jardim Marilândia, Ibes, Riviera da Barra e São Torquato.
- Vitória: Consolação, Gurigica, Maria Ortiz, Inhanguetá, Ilha de Santa Maria, Maruípe, São Cristóvão, Itararé, Santa Cecília, Santa Helena, São Pedro, Nova Palestina, Resistência e Jardim Camburi.
Subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin fez um apelo para a população durante entrevista coletiva concedida nessa segunda-feira (25). Quem tiver a casa sorteada, receba a nossa equipe e permita que ela realize o trabalho, pois isso vai colaborar para que conheçamos a realidade da pandemia no nosso Estado, disse.
Para garantir a segurança, tanto da população, quanto dos técnicos, as equipes de cada município estarão identificadas com credenciais e contarão com equipamentos de proteção individual (EPI). O formulário é preenchido eletronicamente por meio de um aplicativo no celular dos técnicos.
RESULTADO DA PRIMEIRA FASE: MAIS DE 84 MIL INFECTADOS
Realizada entre os dias 13 e 15 de maio, a primeira fase já testou pessoas e permitiu que o governo do Estado estimasse que mais de 84 mil capixabas já contraíram a Covid-19. Assim como permitiu identificar que o sintoma mais comum tem sido a perda do olfato, seguido por tosse e dores musculares.
MAIS DUAS ETAPAS PELA FRENTE
Ao todo, o Espírito Santo deve testar aproximadamente 32 mil pessoas no inquérito sorológico, que foi divido em quatro fases. Entre a realização de cada uma delas há um intervalo de 15 dias. Para buscar retratar a realidade do Estado, as equipes percorrerão 27 municípios capixabas.
CRONOGRAMA DO INQUÉRITO SOROLÓGICO
ETAPA 3
- Quando: 8, 9 e 10 de junho.
- Onde: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra , Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
- Quando: 22, 23 e 24 de junho.
- Onde: Afonso Cláudio, Alegre Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.