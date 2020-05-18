Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inquérito Sorológico

Covid-19: perda do olfato é sintoma mais comum entre infectados no ES

45% das pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus não conseguiam sentir cheiro quando doentes; tosse e dor nos músculos também foram frequentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 20:03

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 20:03

chef, smell, cook
Não sentir o cheiro das coisas está entre os sintomas mais comuns dos capixabas infectados pelo novo coronavírus Crédito: Pixabay | RestaurantAnticaRoma
Entre os diversos sintomas causados pela Covid-19, a perda do olfato é o mais comum entre os capixabas. Aproximadamente metade das pessoas (45%) que testaram positivo para a doença, durante a primeira fase do inquérito sorológico, relatou que não conseguia sentir cheiros enquanto estava doente.
As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (18), pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. Depois da anosmia (como clinicamente é chamada a perda do olfato), os sintomas mais frequentes foram tosse e dor nos músculos (mialgia). Abaixo, você confere a frequência dos principais sintomas:
  • Anosmia (perda de olfato): 45,4%
  • Tosse: 40,2%
  • Mialgia (dor nos músculos): 38,1%
  • Fadiga: 34%
  • Febre: 28,9%
  • Dispneia (dificuldade para respirar): 28,9%
  • Dor de garganta: 25,8%
  • Diarreia: 22,7%
  • Dor abdominal: 19,6%
  • Taquicardia: 16,5%
  • Vômito: 14,4%
Além destes, 26% dos infectados relataram que sentiram outros sintomas, que não foram elencados na lista da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Ao todo, 5.775 pessoas participaram da pesquisa  o que, junto com mais alguns indivíduos testados, permitiu estimar que mais de 84 mil capixabas já contraíram o novo coronavírus no Estado.
A primeira fase do inquérito sorológico aconteceu entre os últimos dias 13 e 15 de maio. A equipe responsável pela testagem percorreu 19 municípios, incluindo os da Grande Vitória, onde se concentra a maioria dos casos. Outras três fases estão previstas para acontecerem até o final de junho.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

CRONOGRAMA DO INQUÉRITO SOROLÓGICO NO ES

  • ETAPA 2
  • Data: 27, 28 e 29 de maio.
  • Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória. 
  • ETAPA 3
  • Data: 8, 9 e 10 de junho.
  • Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
  • ETAPA 4
  • Data: 22, 23 e 24 de junho.
  • Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.

Veja Também

Coronavírus: ES supera a marca de sete mil casos e 300 mortes

Mais de 84 mil infectados no ES: entenda como se deu esta projeção

"Permanecemos com a curva em ascensão", diz subsecretário do ES sobre Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória
Imagem de destaque
Tráfico planejava ‘núcleo de inteligência’ para eliminar rivais no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados