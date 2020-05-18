Covid-19: perda do olfato é sintoma mais comum entre infectados no ES

Entre os diversos sintomas causados pela Covid-19, a perda do olfato é o mais comum entre os capixabas. Aproximadamente metade das pessoas (45%) que testaram positivo para a doença, durante a primeira fase do inquérito sorológico, relatou que não conseguia sentir cheiros enquanto estava doente.
As informações foram divulgadas na tarde desta segunda-feira (18), pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes. Depois da anosmia (como clinicamente é chamada a perda do olfato), os sintomas mais frequentes foram tosse e dor nos músculos (mialgia). Abaixo, você confere a frequência dos principais sintomas:
- Anosmia (perda de olfato): 45,4%
- Tosse: 40,2%
- Mialgia (dor nos músculos): 38,1%
- Fadiga: 34%
- Febre: 28,9%
- Dispneia (dificuldade para respirar): 28,9%
- Dor de garganta: 25,8%
- Diarreia: 22,7%
- Dor abdominal: 19,6%
- Taquicardia: 16,5%
- Vômito: 14,4%
Além destes, 26% dos infectados relataram que sentiram outros sintomas, que não foram elencados na lista da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Ao todo, 5.775 pessoas participaram da pesquisa o que, junto com mais alguns indivíduos testados, permitiu estimar que mais de 84 mil capixabas já contraíram o novo coronavírus no Estado.
A primeira fase do inquérito sorológico aconteceu entre os últimos dias 13 e 15 de maio. A equipe responsável pela testagem percorreu 19 municípios, incluindo os da Grande Vitória, onde se concentra a maioria dos casos. Outras três fases estão previstas para acontecerem até o final de junho.
CRONOGRAMA DO INQUÉRITO SOROLÓGICO NO ES
- ETAPA 2
- Data: 27, 28 e 29 de maio.
- Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.
- ETAPA 3
- Data: 8, 9 e 10 de junho.
- Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guarapari, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
- ETAPA 4
- Data: 22, 23 e 24 de junho.
- Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Baixo Guandu, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Linhares, Marataízes, Nova Venécia, Santa Maria de Jetibá, São Mateus, Serra, Sooretama, Viana, Vila Velha e Vitória.