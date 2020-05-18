Coronavírus: ES supera a marca de sete mil casos e 300 mortes
O Espírito Santo atingiu uma marca preocupante na luta contra a pandemia causada pelo novo coronavírus. O Estado registrou 302 mortes e 7. 157 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo vírus, na tarde desta segunda-feira (18). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 17 óbitos e 413 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.919 pessoas que superaram o vírus. No domingo (17), eram 2.622. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 28.533 testes da doença em todo o Estado.
PREVINA-SE
Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.