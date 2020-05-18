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Coronavírus: ES supera a marca de sete mil casos e 300 mortes

Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:31

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:31

Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras de proteção contra o coronavírus. Mas ainda é possível ver alguns sem ela.
Movimentação de usuários do Transcol no Terminal do Ibes. A grande maioria dos passageiros está usando máscaras Crédito: Carlos Alberto Silva
Coronavírus: ES supera a marca de sete mil casos e 300 mortes
Espírito Santo atingiu uma marca preocupante na luta contra a pandemia causada pelo novo coronavírus. O Estado registrou 302 mortes e  7. 157 casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo vírus, na tarde desta segunda-feira (18). Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 17 óbitos e 413 novos casos. 
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou, são 2.919 pessoas que superaram o vírus. No domingo (17), eram 2.622. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4.22%. Até o momento, já foram realizados 28.533 testes da doença em todo o Estado. 

PREVINA-SE

Até o momento, não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal, que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias. 
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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