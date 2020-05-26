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Medidas de prevenção

Prefeitura de Boa Esperança amplia decreto de lockdown até o fim do mês

A medida, que terminaria nesta terça-feira (26), visa diminuir o avanço de novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 11:17

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 11:17

Prefeitura de Boa Esperança amplia decreto de lockdown até o fim do mês
O decreto anterior terminaria nesta terça-feira (26), mas foi ampliado até o próximo dia 31 de maio Crédito: Prefeitura de Boa Esperança/Divulgação
A Prefeitura de Boa Esperança, na Região Noroeste do Espírito Santo, decidiu ampliar a validade do decreto que instalou o chamado lockdown, palavra em inglês que significa confinamento, no município. O funcionamento do comércio, com algumas exceções, estava suspenso desde o último dia 20, mas foi prorrogado até o fim do mês de maio. Só nesta segunda-feira (25) foram confirmados mais cinco casos da doença na cidade.
A medida, assinada pelo prefeito Lauro Vieira, determina a suspensão do funcionamento das lojas comerciais na cidade até o dia 31 deste mês. O objetivo é evitar a circulação de pessoas em locais públicos e, assim, diminuir a proliferação do novo coronavírus.
De acordo com a Prefeitura de Boa Esperança, a decisão de prorrogar a medida foi tomada durante uma reunião on-line com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), no final da tarde desta segunda-feira (25).

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Com o novo decreto, o lockdown fica estabelecido na cidade até o dia 31 de maio. Até lá, o comércio local, assim como atendimento público em todas as agências bancárias, feiras livres e templos religiosos não podem funcionar. No entanto, casas lotéricas e autoatendimento das agências bancárias podem funcionar em horário reduzido, seguindo as orientações de prevenção.
Prefeitura de Boa Esperança amplia decreto de lockdown até o fim do mês
Durante o período de lockdown o comércio local não pode funcionar, exceto para alguns segmentos Crédito: Prefeitura de Boa Esperança/Divulgação

LOCKDOWN

O decreto de lockdown foi anunciado no último dia 18 de maio, pelo prefeito Lauro Vieira. A medida inicial previa a suspensão do funcionamento do comércio pelo período de 20 a 26 de maio. No entanto, diante do avanço no número de casos, o prazo foi ampliado.
Durante o período de isolamento social, alguns segmentos do comércio ficaram liberados para funcionar no formato de delivery, além dos serviços médicos de emergência que foram mantidos. A recomendação do município é para que os moradores evitem ao máximo sair de casa e só sair em casos de extrema necessidade.

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CORONAVÍRUS EM BOA ESPERANÇA

De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Boa Esperança, até o momento, foram notificados 163 casos. Do total de notificações, 47 casos foram confirmados, 60 são considerados suspeitos e 56 foram descartados.
Dos pacientes que testaram positivo para a Covid-19, 16 já são considerados clinicamente curados. O município registrou 3 óbitos em decorrência do novo coronavírus.
Ainda segundo a prefeitura, 31 dos casos confirmados são do Centro, seguido de 9 no bairro Nova Cidade, 5 no bairro Vila Tavares e 2 no bairro Boa Mira.

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