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Coronavírus no ES

Prefeitura confirma segunda morte por coronavírus em Linhares

A vítima é um idoso de 80 anos que, segundo a Prefeitura de Linhares, possuía comorbidades. O corpo da vítima foi enterrado ainda na manhã desta quinta-feira no Cemitério São José, no bairro Interlagos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 13:42

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 13:42

Prefeitura confirma segunda morte por Covid-19 em Linhares
Durante enterro, coveiros utilizam equipamentos de proteção individual para evitar contaminação pelo vírus Crédito: Eduardo Dias/TV Gazeta
Prefeitura de Linhares, na Região Norte do Espírito Santo, confirmou nesta quinta-feira (21) a segunda morte por Covid-19 no município. Segundo o boletim extra divulgado pelo município, a vítima é um idoso de 80 anos que possuía comorbidades. 
De acordo com a Vigilância Epidemiológica da cidade, a realização de teste rápido no idoso confirmou a contaminação pelo vírus. O corpo do idoso foi enterrado ainda na manhã desta quinta-feira no Cemitério São José, no bairro Interlagos. Durante o procedimento, os coveiros utilizaram equipamentos de proteção individual (EPIs) específicos para evitar a contaminação pelo vírus.
Ao todo, o município registrou até o momento 91 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus. Desse total, 70 pacientes já são considerados curados clinicamente.
Dos casos confirmados, 14 continuam em isolamento domiciliar e cinco pacientes estão internados em hospitais de referência no tratamento da Covid-19 na Região Norte.

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CASOS NOTIFICADOS

De acordo com o boletim extra divulgado pela Prefeitura de Linhares na manhã desta quinta-feira (21), a cidade registrou 1.156 casos notificados, 515 foram descartados e outros 550 são considerados suspeitos.
Os bairros com maior número de casos confirmados são Interlagos, com 21 registros, seguido por Araçá (19) e Centro, com oito contaminados.

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MORTES POR COVID-19

Com o novo óbito confirmado, o município de Linhares já registra duas mortes de pacientes que testaram positivo para o novo coronavírus.
No último dia 9 de abril, o professor e ex-diretor escolar, Jocival Marchiori, de 55 anos, faleceu em decorrência da Covid-19. Esse foi o primeiro registro de morte pela doença na cidade. Na ocasião, a Prefeitura de Linhares decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do educador.
Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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