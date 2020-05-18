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Por Covid-19

'Fantástico' emociona ao lembrar morte de capixaba Jocival Marchiori

Narrada por Miguel Falabella, homenagem lembrou trajetória de Jocival como diretor de colégio em Linhares e professor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 11:08

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 11:08

Jocival Marchiori, professor e ex-diretor de colégio de Linhares homenageado em quadro de mortos por coronavírus no Brasil no
Jocival Marchiori, professor e ex-diretor de colégio de Linhares homenageado em quadro de mortos por coronavírus no Brasil no "Fantástico", da Globo Crédito: Reprodução/Twitter @elianadadalto
O "Fantástico", programa dominical da Globo, está emocionando os telespectadores todas as semanas com histórias tocantes de vítimas do novo coronavírus do Brasil inteiro. Na noite deste domingo (17), um professor capixaba acabou tendo a trajetória relembrada e narrada pelo ator e diretor Miguel Falabella
"Jocival era um educador, acreditava que educação de qualidade mudava vidas. Diretor de escola, dedicou a sua vida a ensinar. Sabia do poder que a juventude tem e achava fundamental o ensino público. Tinha uma família linda, feliz e espalhava felicidade. Bom passar pela vida sendo amado e respeitado", recitou o ator e diretor, na reportagem, o depoimento dado por parentes e amigos das vítimas no sinte Inumeráveis.
Jocival Marchiori foi diretor do Colégio Emir de Macedo Gomes, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, e professor. O programa da Globo relembrou com sensibilidade a dedicação do capixaba em ensinar os alunos até quando ele acabou entrando para a estatística de mortes pela Covid-19

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A aparição de Jocival no quadro de homenagens acabou gerando repercussão na web. Uma das que foi ao Twitter manifestar sentimento foi a deputada estadual Eliana Dadalto. "Belíssima homenagem ao nosso querido Jocival Marchiori, feita pelo Fantastico. É triste lembrar que perdemos para o coronavírus um homem tão honesto, dedicado ao seu trabalho e cultivador de muitos amigos. Seus alunos e seus colegas de profissão lamentam essa perda", escreveu. 

CONFIRA AS REAÇÕES SOBREA REPORTAGEM NAS REDES SOCIAIS

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