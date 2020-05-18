'Fantástico' emociona ao lembrar morte de capixaba Jocival Marchiori

"Jocival era um educador, acreditava que educação de qualidade mudava vidas. Diretor de escola, dedicou a sua vida a ensinar. Sabia do poder que a juventude tem e achava fundamental o ensino público. Tinha uma família linda, feliz e espalhava felicidade. Bom passar pela vida sendo amado e respeitado", recitou o ator e diretor, na reportagem, o depoimento dado por parentes e amigos das vítimas no sinte Inumeráveis.

A aparição de Jocival no quadro de homenagens acabou gerando repercussão na web. Uma das que foi ao Twitter manifestar sentimento foi a deputada estadual Eliana Dadalto. "Belíssima homenagem ao nosso querido Jocival Marchiori, feita pelo Fantastico. É triste lembrar que perdemos para o coronavírus um homem tão honesto, dedicado ao seu trabalho e cultivador de muitos amigos. Seus alunos e seus colegas de profissão lamentam essa perda", escreveu.