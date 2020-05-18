Silvero Pereira pinta o rosto no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia

Em comemoração ao Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado neste domingo (17), o ator Silvero Pereira decidiu usar suas redes sociais para falar sobre o tema.
Além de um texto sobre o assunto, o ator da Globo compartilhou um clique em que surge com o rosto completamente pintado em protesto contra o preconceito.
"Eu descobri a LGBTIfobia quando eu andava pela rua, ainda criança, e me chamavam de bixa, viadinho, mariquinha, frango, balde, mulherzinha, nojento, doente...", começou.
E continuou: "Eu não entendia porque! Só sabia que doía, na verdade , Machucava muito! Raphael, quando você descobriu?". Silvero recebeu centenas de mensagens de apoio e elogios dos fãs, que se solidarizaram com a causa.