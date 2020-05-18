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'Muito amor', diz Thiago Salvático sobre suposto namoro com Gugu

Chef abriu o jogo sobre suposto romance gay com o apresentador em entrevista ao 'Fantástico', da Globo, neste domingo (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 08:09

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 08:09

O apresentador Gugu Liberato e seu suposto companheiro, o chef de cozinha Thiago Salvatico
O apresentador Gugu Liberato e seu suposto companheiro, o chef de cozinha Thiago Salvatico Crédito: Reprodução/Twitter
Suposto namorado do apresentador Gugu Liberato, morto em novembro de 2019Thiago Salvático, 32, falou com a TV sobre o relacionamento pela primeira vez neste domingo (17).
"Foi uma relação baseada em muito amor, cumplicidade e na comunhão de vidas que eu tenho muito orgulho de ter vivido", relatou o chef de cozinha em entrevista ao Fantástico, da Globo.
Atualmente residindo na Alemanha, onde é proprietário de duas sorveterias, Thiago trava uma batalha na Justiça pedindo o reconhecimento de sua união estável homoafetiva com o apresentador e a partilha dos bens acumulados no período em que estiveram juntos -segundo ele, desde 2011. O chef disse que, desde a morte de Gugu, vinha buscando preservar sua intimidade, mas com a dimensão que o assunto tomou, se sentiu na obrigação de se manifestar.
"Posso falar, com a tranquilidade de quem conviveu mais de oito anos com ele, que o maior sonho dele seria poder viver em um mundo sem preconceitos, sem julgamentos pela orientação sexual, em que as pessoas pudessem manifestar livremente o amor, sem sofrer qualquer tipo de consequência", declarou Thiago.

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Salvático falou pela primeira vez à imprensa na última segunda-feira (11), em entrevista ao colunista Leo Dias, do UOL. Na ocasião, o chef disse que o relacionamento só havia terminado em razão da morte do apresentador: "A minha pretensão é legítima. Eu tenho a obrigação de defender a nossa relação e a verdade. Quando o Gugu fez o testamento, em 2011, ele não me conhecia", afirmou, à época.

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