'Piratas do Caribe': Johnny Depp não deve protagonizar sexto filme

Johnny Depp no papel de Jack Sparrow em "Piratas do Caribe" Crédito: Disney/Divulgação

A bem-sucedida franquia "Piratas do Caribe" deve ganhar um sexto filme. De acordo com Jerry Bruckheimer, 76, que foi produtor dos primeiros cinco longas da série e também será responsável pelo próximo, o roteiro do novo filme está sendo feito há algum tempo. "Estamos trabalhando em um rascunho agora e esperamos recebê-lo em breve e entregá-lo à Disney. Espero que gostem", disse.

O novo filme talvez decepcione muitos dos fãs que acompanharam as aventuras do capitão Jack Sparrow ao longo dos anos. "No que estamos desenvolvendo agora, não sabemos ao certo qual será o papel de Johnny. Então, teremos que ver", disse o produtor em entrevista ao portal Collider, revelando que Johnny Depp, 56, pode até participar do próximo longa, mas não como protagonista.

POLÊMICAS ATRAPALHAM O ASTRO

O que pode estar levando a tamanha resistência em relação a Depp é a vida pessoal do astro, envolta em diversas polêmicas nos últimos anos. As principais delas são as denúncias feitas por sua ex-mulher, Amber Heard, 34, que o acusou de ser verbal e fisicamente abusivo durante o relacionamento deles, que chegou ao fim em 2017.