Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cinema

'Piratas do Caribe': Johnny Depp não deve protagonizar sexto filme

Polêmicas relacionadas à vida pessoal podem ter atrapalhado o astro, cuja participação no longa não foi completamente descartada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 13:33

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 13:33

Johnny Depp no papel de Jack Sparrow em
Johnny Depp no papel de Jack Sparrow em "Piratas do Caribe" Crédito: Disney/Divulgação
A bem-sucedida franquia "Piratas do Caribe" deve ganhar um sexto filme. De acordo com Jerry Bruckheimer, 76, que foi produtor dos primeiros cinco longas da série e também será responsável pelo próximo, o roteiro do novo filme está sendo feito há algum tempo. "Estamos trabalhando em um rascunho agora e esperamos recebê-lo em breve e entregá-lo à Disney. Espero que gostem", disse.
O novo filme talvez decepcione muitos dos fãs que acompanharam as aventuras do capitão Jack Sparrow ao longo dos anos. "No que estamos desenvolvendo agora, não sabemos ao certo qual será o papel de Johnny. Então, teremos que ver", disse o produtor em entrevista ao portal Collider, revelando que Johnny Depp, 56, pode até participar do próximo longa, mas não como protagonista.

POLÊMICAS ATRAPALHAM O ASTRO

O que pode estar levando a tamanha resistência em relação a Depp é a vida pessoal do astro, envolta em diversas polêmicas nos últimos anos. As principais delas são as denúncias feitas por sua ex-mulher, Amber Heard, 34, que o acusou de ser verbal e fisicamente abusivo durante o relacionamento deles, que chegou ao fim em 2017.
Enquanto a participação do astro é incerta, não se pode dizer o mesmo do roteiro. Cerca de um ano após o lançamento do último filme, "Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar" (2017), foi anunciado que os roteiristas de "Deadpool", Rhett Reese e Paul Wernick estavam em negociações para escrever a história do novo longa. Porém, pouco tempo depois eles desistiram do projeto que foi assumido pelo roteirista de Chernobyl (HBO), Craig Mazin, em parceria com Ted Elliott, roteirista dos demais longas da franquia.

Veja Também

Johnny Depp está fora da franquia de Piratas do Caribe, diz jornal

Amber Heard diz que sofreu ameaças após denunciar Johnny Depp

Johnny Depp pede R$ 188 milhões de indenização à ex-mulher

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados