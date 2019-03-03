Johnny Depp pede R$ 188 milhões de indenização à ex-mulher

Crédito: Reprodução/Instagram @jonny_depp_fan_page

O ator Johnny Depp, 55, abriu um processo de difamação de imagem no valor de US$ 50 milhões (cerca de R$ 188 milhões) contra sua ex-mulher, Amber Heard, 32. Ele diz que a atriz fez insinuações falsas sobre ele em um artigo que escreveu para o jornal Washington Post, em dezembro de 2018.

No texto, ela descreve a sua experiência como vítima de violência doméstica. Apesar de não citar o nome do ex-marido, o processo alega que o artigo insinua que Depp é o responsável pelas agressões.

Os advogados do ator argumentam que essa implicação de que Depp é um agressor doméstico "é categoricamente e comprovadamente falsa".

Em 2016, Amber Heard denunciou o então marido por violência doméstica. Ela retirou as acusações no mesmo ano, depois que o casal chegou a um acordo amigável que encerrou o casamento.

O advogado da atriz, Eric George, disse à revista americana Rolling Stone que Deep quer silenciar Heard. "Ela não será silenciada. As ações do senhor Depp provam que ele é incapaz de aceitar a verdade de seu comportamento abusivo em curso. Mas enquanto ele parecer decidido a conseguir a autodestruição, nós prevaleceremos decididos a derrotar este processo sem fundamento e acabar com o contínuo assédio vil sofrido pela minha cliente por Depp e sua equipe jurídica.

Procurados pela publicação, os representantes do ator não se pronunciaram.

Fãs da série de filmes "Animais Fantásticos", prequela da franquia "Harry Potter", chegaram a pedir a substituição do artista como o vilão Gellert Grindelwald depois que ele foi acusado por Heard de agressão doméstica. A autora J.K. Rowling recusou o pedido.