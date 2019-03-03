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Processo por difamação

Johnny Depp pede R$ 188 milhões de indenização à ex-mulher

Ele diz que Amber Heard fez insinuações falsas sobre ele em um artigo que escreveu para o jornal Washington Post, em dezembro de 2018

Publicado em 03 de Março de 2019 às 14:26

Publicado em 

03 mar 2019 às 14:26
Crédito: Reprodução/Instagram @jonny_depp_fan_page
O ator Johnny Depp, 55, abriu um processo de difamação de imagem no valor de US$ 50 milhões (cerca de R$ 188 milhões) contra sua ex-mulher, Amber Heard, 32. Ele diz que a atriz fez insinuações falsas sobre ele em um artigo que escreveu para o jornal Washington Post, em dezembro de 2018.
No texto, ela descreve a sua experiência como vítima de violência doméstica. Apesar de não citar o nome do ex-marido, o processo alega que o artigo insinua que Depp é o responsável pelas agressões.
Os advogados do ator argumentam que essa implicação de que Depp é um agressor doméstico "é categoricamente e comprovadamente falsa".
Em 2016, Amber Heard denunciou o então marido por violência doméstica. Ela retirou as acusações no mesmo ano, depois que o casal chegou a um acordo amigável que encerrou o casamento. 
O advogado da atriz, Eric George, disse à revista americana Rolling Stone que Deep quer silenciar Heard. "Ela não será silenciada. As ações do senhor Depp provam que ele é incapaz de aceitar a verdade de seu comportamento abusivo em curso. Mas enquanto ele parecer decidido a conseguir a autodestruição, nós prevaleceremos decididos a derrotar este processo sem fundamento e acabar com o contínuo assédio vil sofrido pela minha cliente por Depp e sua equipe jurídica. 
Procurados pela publicação, os representantes do ator não se pronunciaram. 
Fãs da série de filmes "Animais Fantásticos", prequela da franquia "Harry Potter", chegaram a pedir a substituição do artista como o vilão Gellert Grindelwald depois que ele foi acusado por Heard de agressão doméstica. A autora J.K. Rowling recusou o pedido. 
Conhecido por interpretar o capitão Jack Sparrow, de "Piratas do Caribe", a Disney já confirmou que fará um novo filme da franquia, mas sem Deep. A ausência da maior estrela da franquia bilionária pode ser explicada pelo custo elevado com o astro e o retorno nas bilheterias cada vez menor.

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