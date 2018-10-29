Johnny Depp está fora da franquia de Piratas do Caribe, diz jornal

O ator Johnny Depp está fora de Piratas do Caribe e da grande refilmagem da franquia planejada pelos estúdios Disney. A informação foi dada por Stuart Beattie, roteirista original do projeto, ao programa do jornal britânico Daily Mail.

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Depp interpretou o extravagante Capitão Jack Sparrow nos cinco filmes da franquia - e foi o protagonista em todos. O primeiro longa, A Maldição do Pérola Negra, estreou em 2003. O último, A Vingança de Salazar, entrou em cartaz no ano passado e foi a pior performance da série nas bilheterias.

Beattie confirmou à DailyMailTV que o astro não iria participar da refilmagem. "Eu acho que ele (Depp) teve uma ótima trajetória. Ele deu sua própria cara ao personagem e Sparrow é o papel pelo qual ele é mais famoso".

"Acredito que foi ótimo para ele e foi ótimo para nós", disse o roteirista. Ele também falou que, não importa como o ator prossiga sua carreira, o ápice dela foi definido por Sparrow.

Notícias publicadas recentemente afirmaram que a equipe de roteiristas de Deadpool estaria trabalhando no reboot de Piratas. Beattie confirmou que Rhett Reese e Paul Wernick estão trabalhando nos rascunhos do script. A dupla escreveu os dois filmes do anti-herói Deadpool e a comédia Zumbilândia.

Os longas de Piratas do Caribe foram inspirados por uma atração em um dos parque da Disney, em Orlando, no Estado americano da Flórida. Os cinco filmes somaram 4 bilhões de dólares em bilheteria, embora a quantia levantada venha minguando a cada novo episódio.