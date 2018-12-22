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AGRESSÃO

Amber Heard diz que sofreu ameaças após denunciar Johnny Depp

Atriz conta que se sentiu julgada pela opinião pública e que pessoas próximas previam o fim de sua carreira

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 21:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 21:29
Amber Heard acusou Johnny Depp de violência doméstica em 2016 Crédito: Reprodução/Instagram
Amber Heard revelou ao jornal "Washington Post" o impacto que suas denúncias de abuso doméstico contra o ex-marido Johnny Depp trouxeram para sua carreira de atriz. Ela alegou que se tornou uma figura pública que representava a violência contra a mulher em 2016, quando acusou o ator de lhe bater. "Amigos e conselheiros falavam que eu nunca mais arranjaria algo no mundo artístico, que eu estaria na lista negra", disse.
Amber falou, ainda, que precisou mudar de número de celular a cada semana, porque desconhecidos a ameaçavam de morte. "Senti-me como se eu estivesse em julgamento no tribunal da opinião pública", desabafou.
Johnny Depp sempre negou as acusações e lamenta, até hoje, o fato de ser considerado um homem violento. Amber Heard e ele se divorciaram em maio de 2016.
Aquaman
Atualmente, a atriz faz o papel de Mera em "Aquaman", filme que estreou na última quinta-feira, dia 13, no Brasil. A produção traz Jason Mamoa como no papel do super-herói.

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