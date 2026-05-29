Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Futebol Capixaba

Rio Branco acha gol no fim, mas segue fora do G-4 da Copa Espírito Santo

Palácios abriu o placar para o Vilavelhense e Breno Melo deixou tudo igual na reta final do jogo

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 21:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2026 às 21:18
Rio Branco-ES x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Wagner Chaló/Rio Branco SAF

Rio Branco-ES e Vilavelhense empataram em 1 a 1, no encerramento da quinta rodada da Copa Espírito Santo 2026. Na noite desta quinta-feira, um dia após o vice da Copa Centro-Oeste, o Capa-Preta entrou em campo com um time reserva e viu o Vila abrir o placar com Palácios. Na segunda etapa, com a entrada de alguns titulares, o Brancão deixou tudo igual, com um gol do meia Breno Melo, no fim da partida disputada no Kleber Andrade.


Após cinco rodadas, o Vilavelhense segue na zona de classificação da Copa ES, agora na terceira colocação, com sete pontos. O Rio Branco-ES, que tem cinco pontos, se mantém fora do G-4 e na sexta posição.


A Copa Espírito Santo 2026 prossegue na próxima semana, com os jogos da sexta e penúltima rodada da primeira fase. No entanto, Rio Branco-ES e Vilavelhense voltam a campo apenas no dia 03 de junho, às 15h. O Capa-Preta enfrenta o Audax São Mateus, no Sernamby, e o Vilavelhense pega o Vitória-ES, no Gil Bernardes.


O jogo


Rio Branco-ES x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Wagner Chaló/Rio Branco SAF

O Rio Branco-ES começou o jogo pressionando e quase abriu o placar logo nos primeiros segundos, quando Alisson Farias aproveitou erro da defesa do Vilavelhense, tentou encobrir o goleiro e viu Zé Vitor evitar o gol em cima da linha. O time capa-preta manteve maior volume ofensivo durante boa parte do primeiro tempo, criando chances com Rafa, Neto Oliveira e Alisson Farias, mas pecando nas finalizações.


O Vilavelhense, por sua vez, apostou nos contra-ataques e nas bolas paradas, levando perigo com Jarles Baiano e João Firmino. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio de Peterson, o colombiano Palácios subiu mais alto que a defesa e cabeceou para abrir o placar, levando o time visitante para o intervalo em vantagem.


No segundo tempo, o Rio Branco voltou tentando pressionar o Vilavelhense, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. O time capa-preta assustou principalmente nas bolas aéreas, com Neto Oliveira acertando a trave aos 21 minutos e Matheus Mega desperdiçando cabeçadas livres.


O Vilavelhense, por sua vez, administrou a vantagem e ainda levou perigo em contra-ataques, exigindo intervenção defensiva de Matheus Mega em finalização de Davis. Na reta final, após mudanças ofensivas promovidas pelo Rio Branco, Rodrigo Carioca aproveitou falha do goleiro João Victor e serviu Breno Melo, que empatou aos 43 minutos. Nos acréscimos, o time da casa ainda pressionou em busca da virada, mas Braga desperdiçou grande chance de cabeça, no lance final.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O assessor especial da presidência, Celso Amorim
Assessor de Lula sobre enquadramento de PCC e CV por EUA: 'Pretexto para intervenção é inaceitável'
Produção de café conilon é uma das principais atividades econômicas do Espírito Santo
Colheita do café impulsiona as contratações no ES em abril
Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro comemora após EUA listarem CV e PCC como terroristas: 'Grande dia'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados