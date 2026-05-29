Rio Branco acha gol no fim, mas segue fora do G-4 da Copa Espírito Santo

Rio Branco-ES e Vilavelhense empataram em 1 a 1, no encerramento da quinta rodada da Copa Espírito Santo 2026. Na noite desta quinta-feira, um dia após o vice da Copa Centro-Oeste, o Capa-Preta entrou em campo com um time reserva e viu o Vila abrir o placar com Palácios. Na segunda etapa, com a entrada de alguns titulares, o Brancão deixou tudo igual, com um gol do meia Breno Melo, no fim da partida disputada no Kleber Andrade.
Após cinco rodadas, o Vilavelhense segue na zona de classificação da Copa ES, agora na terceira colocação, com sete pontos. O Rio Branco-ES, que tem cinco pontos, se mantém fora do G-4 e na sexta posição.
A Copa Espírito Santo 2026 prossegue na próxima semana, com os jogos da sexta e penúltima rodada da primeira fase. No entanto, Rio Branco-ES e Vilavelhense voltam a campo apenas no dia 03 de junho, às 15h. O Capa-Preta enfrenta o Audax São Mateus, no Sernamby, e o Vilavelhense pega o Vitória-ES, no Gil Bernardes.
O jogo
O Rio Branco-ES começou o jogo pressionando e quase abriu o placar logo nos primeiros segundos, quando Alisson Farias aproveitou erro da defesa do Vilavelhense, tentou encobrir o goleiro e viu Zé Vitor evitar o gol em cima da linha. O time capa-preta manteve maior volume ofensivo durante boa parte do primeiro tempo, criando chances com Rafa, Neto Oliveira e Alisson Farias, mas pecando nas finalizações.
O Vilavelhense, por sua vez, apostou nos contra-ataques e nas bolas paradas, levando perigo com Jarles Baiano e João Firmino. Aos 34 minutos, após cobrança de escanteio de Peterson, o colombiano Palácios subiu mais alto que a defesa e cabeceou para abrir o placar, levando o time visitante para o intervalo em vantagem.
No segundo tempo, o Rio Branco voltou tentando pressionar o Vilavelhense, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em chances claras. O time capa-preta assustou principalmente nas bolas aéreas, com Neto Oliveira acertando a trave aos 21 minutos e Matheus Mega desperdiçando cabeçadas livres.
O Vilavelhense, por sua vez, administrou a vantagem e ainda levou perigo em contra-ataques, exigindo intervenção defensiva de Matheus Mega em finalização de Davis. Na reta final, após mudanças ofensivas promovidas pelo Rio Branco, Rodrigo Carioca aproveitou falha do goleiro João Victor e serviu Breno Melo, que empatou aos 43 minutos. Nos acréscimos, o time da casa ainda pressionou em busca da virada, mas Braga desperdiçou grande chance de cabeça, no lance final.