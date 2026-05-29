Rio Branco acha gol no fim, mas segue fora do G-4 da Copa Espírito Santo

Rio Branco-ES e Vilavelhense empataram em 1 a 1, no encerramento da quinta rodada da Copa Espírito Santo 2026. Na noite desta quinta-feira, um dia após o vice da Copa Centro-Oeste, o Capa-Preta entrou em campo com um time reserva e viu o Vila abrir o placar com Palácios. Na segunda etapa, com a entrada de alguns titulares, o Brancão deixou tudo igual, com um gol do meia Breno Melo, no fim da partida disputada no Kleber Andrade.





Após cinco rodadas, o Vilavelhense segue na zona de classificação da Copa ES, agora na terceira colocação, com sete pontos. O Rio Branco-ES, que tem cinco pontos, se mantém fora do G-4 e na sexta posição.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue na próxima semana, com os jogos da sexta e penúltima rodada da primeira fase. No entanto, Rio Branco-ES e Vilavelhense voltam a campo apenas no dia 03 de junho, às 15h. O Capa-Preta enfrenta o Audax São Mateus, no Sernamby, e o Vilavelhense pega o Vitória-ES, no Gil Bernardes.





O jogo



