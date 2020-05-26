Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Portaria da Sesa

Veja as regras para venda de testes rápidos de Covid-19 em farmácias do ES

A Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) aprovou, em caráter temporário e excepcional, a utilização em drogarias desses testes, que são feitos com base na presença de anticorpos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 09:24

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 09:24

Agente de saúde coletará uma pequena quantidade de sangue para realizar o teste rápido nas residências
Teste rápido pode ser vendido em farmácias Crédito: Divulgação
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou, nesta terça-feira (26), uma portaria que define um conjunto de regras que precisam ser seguidas pelas farmácias do Espírito Santo para ofertar os testes rápidos de coronavírus.
Além de terem licença sanitária vigente com autorização para realização de serviços farmacêuticos, as farmárcias precisam ter uma área privativa para fazer a testagem, distinta do local onde são atendidos os outros clientes, e disponibilizar aos pacientes suspeitos máscara cirúrgica e álcool 70% para higiene das mãos.
No dia 28 de abril, a Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) aprovou, em caráter temporário e excepcional, a utilização em drogarias desses testes, que são feitos com base na presença de anticorpos.
Saiba as regras para venda de testes rápidos em farmácias do ES
Ou seja, da reação do corpo ao contato com o agente viral  processo que leva, pelo menos, sete dias para acontecer. Por isso, entidades ligadas à saúde esclarecem que tal testagem (feita por meio da coleta de apenas uma gota de sangue e pronta em até 30 minutos) deve ser feita, no mínimo, dez dias após os primeiros sintomas. Evitando, assim, o que os especialistas chamam de falso negativo. A própria portaria da Sesa explica que, por isso, o teste rápido não tem fins de "diagnóstico confirmatório".
A portaria alerta que o farmacêutico responsável por entrevistar o cliente deve orientá-lo caso aquele não seja o momento mais adequado para realizar o exame. Caso o teste dê positivo para a Covid-19, o paciente precisará assinar um termo de consentimento em que declara que foi orientado pelo farmacêutico para cumprir o isolamento social em casa, evitando assim contaminar outras pessoas.

Veja Também

Agente socioeducativo de Cariacica morre em decorrência da Covid-19

Painel Covid-19 mostra mais dois óbitos de profissionais da saúde no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados