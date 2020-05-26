Veja as regras para venda de testes rápidos de Covid-19 em farmácias do ES

Além de terem licença sanitária vigente com autorização para realização de serviços farmacêuticos, as farmárcias precisam ter uma área privativa para fazer a testagem, distinta do local onde são atendidos os outros clientes, e disponibilizar aos pacientes suspeitos máscara cirúrgica e álcool 70% para higiene das mãos.

A portaria alerta que o farmacêutico responsável por entrevistar o cliente deve orientá-lo caso aquele não seja o momento mais adequado para realizar o exame. Caso o teste dê positivo para a Covid-19, o paciente precisará assinar um termo de consentimento em que declara que foi orientado pelo farmacêutico para cumprir o isolamento social em casa, evitando assim contaminar outras pessoas.