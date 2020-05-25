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Luto

Agente socioeducativo de Cariacica morre em decorrência da Covid-19

Segundo nota divulgada pelo Iases, Ademar Ferreira dos Santos trabalhava há 10 anos no instituto como agente socioeducativo e foi internado no dia último dia 13 no Hospital Jayme dos Santos Neves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 20:04

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:04

Ademar trabalhava há 10 anos como agente socioeducativo e faleceu em decorrência do coronavírus
Ademar trabalhava há 10 anos como agente socioeducativo e faleceu em decorrência do coronavírus Crédito: Reprodução/Sinases
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) comunicou nesta segunda-feira (25) o falecimento do agente socioeducativo Ademar Ferreira dos Santos. De acordo com a nota, Ademar estava internado desde o último dia 13 faleceu neste domingo (24) em decorrência do coronavírus.
O Iases afirmou ainda que Ademar estava afastado de suas atividades desde o dia 3 de maio, quando apresentou os primeiros sintomas da doença. No dia 13, procurou um pronto atendimento no município de Cariacica, sendo transferido no dia seguinte para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves.
Ainda segundo a nota do Iases, Ademar estava há 10 anos no instituto e atualmente trabalhava no Centro Socioeducativo de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (CSE), em Cariacica. O instituto ainda afirmou que Ademar "era um servidor muito querido por toda a comunidade socioeducativa e se destacou nos setores onde atuava pela sua alegria, presteza e dedicação com o trabalho".

CATEGORIA EM LUTO

O Sindicato dos Servidores do Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo (Sinases) também divulgou um comunicado lamentando a morte de Ademar e afirmou que a categoria está em luto.
No comunicado há ainda uma reivindicação do Diretor Presidente do SINASES, Bruno Menelli Dalpiero, que cobrou políticas para o controle do avanço da pandemia no Estado. Segundo a nota, o Sinases "espera que o Governo do Estado, através do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), reveja as políticas de prevenção à Covid-19, pois é inadmissível que nossos Agentes Socioeducativos percam a vida, e o Estado não tome devidas providências".

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