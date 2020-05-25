Painel Covid-19 mostra mais dois óbitos de profissionais da saúde no ES

Dados da atualização do Painel Covid-19, nesta segunda-feira (25), apontam que mais dois profissionais de saúde morreram em decorrência do novo coronavírus no Espírito Santo. As vítimas são das cidades de Serra, na Grande Vitória, e Cachoeiro de Itapemirim, na Região Sul do Estado.
Até a semana passada, o site mostrava apenas uma vítima entre os profissionais da saúde local: uma técnica de enfermagem de 48 anos, que tinha diabetes e morava no bairro Vila Rica, em Colatina, na Região Noroeste. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), ela faleceu no último dia 15.
De acordo com a Prefeitura da Serra, a profissional da saúde da cidade foi afastada inicialmente por morar com a filha que estava com suspeita de ter contraído o novo coronavírus. No dia 19 de maio, ela passou a apresentar sintomas, procurou uma unidade de saúde e recebeu um atestado médico para ficar em isolamento por sete dias.
No entanto, a servidora apresentou um agravamento do quadro clínico e acabou transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves na última sexta-feira (22). Dois dias depois, na tarde do domingo (24), ela faleceu. A vítima tinha entre 40 e 49 anos e, ainda segundo o município da Serra, não apresentava qualquer comorbidade.
A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim também foi acionada pela reportagem para dar mais detalhes a respeito do caso, mas não respondeu à demanda até a publicação desta matéria. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) se limitou apenas a dizer que as informações referentes às mortes são divulgadas no painel.
DOIS CASOS DE FORA DO ES
No Painel Covid-19 também constam as mortes de dois profissionais de saúde de fora do Espírito Santo: um de Nanuque, Minas Gerais, que estava a passeio no Estado, quando se sentiu mal e foi internado; e outro de Pompeia, mas de Estado desconhecido. Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, têm cidades homônimas. Não há detalhes sobre esse segundo óbito.