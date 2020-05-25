Painel Covid-19 mostra mais dois óbitos de profissionais da saúde no ES

No entanto, a servidora apresentou um agravamento do quadro clínico e acabou transferida para o Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves na última sexta-feira (22). Dois dias depois, na tarde do domingo (24), ela faleceu. A vítima tinha entre 40 e 49 anos e, ainda segundo o município da Serra, não apresentava qualquer comorbidade.