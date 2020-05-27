Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Coronavírus

Covid-19: contêineres são instalados em hospitais da Serra e São Mateus

No local existem outras duas estruturas metálicas destinadas ao manejo dos corpos das vítimas da doença. A ampliação, segundo a Sesa, decorre do aumento do número de mortes pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2020 às 20:34

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 20:34

Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra
O novo contêiner (amarelo)  foi instalado esta semana, ao lado de outros dois, de cor cinza, existentes no páatio do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta
Foi instalado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, na última segunda-feira (25), mais um contêiner para guardar corpos de vítimas da pandemia do novo coronavírus. No local, já existem outras duas estruturas metálicas destinadas ao mesmo serviço. 
A ampliação decorre, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), do crescimento de óbitos ocasionados pela doença em uma unidade que é referência no Espírito Santo para os casos da Covid-19.
Outro contêiner para o mesmo atendimento foi instalado no Hospital Roberto Silvares, unidade também pública  localizada em São Mateus, Região Norte do Estado.

Veja Também

Governo instala contêineres em hospital na Serra para guardar corpos

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a medida faz parte do planejamento estratégico de enfrentamento da doença. Para não ocorrer como em outros locais, com dezenas de corpos empilhados. Precisamos ter capacidade de adoção de medidas sanitárias para o manejo dos corpos destas pessoas e garantir que o sistema funerário os receba adequadamente, explicou,  informando ainda que outros hospitais deverão passar por ampliação de seus necrotérios, recebendo câmaras frias.
A utilização dos contêineres acompanha ainda, explica Nésio, o comportamento da doença, com aumento de casos e expressivo número de óbitos. Nesta quarta-feira (27) temos 511 óbitos. No último dia 13 eram 266. Em 14 dias dobrou o número de mortes. A outra metade foi registrada em 90 dias, observa.
Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra
Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta
O Hospital Dr. Jayme Santos Neves, referência no tratamento da doença, possui 250 leitos de UTI só para Covid-19. Nésio explica que, em média, 58,67% dos atendidos vão para ventilação mecânica e, 69,70% destes morrem. 
É uma proporção de óbitos muito grande. E na medida em que se aumenta a quantidade de leitos disponíveis para Covid-19, consequentemente aumenta a quantidade de óbitos, e precisamos ter condições de fazer o manejo adequado.
Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta indicam que os contêineres são revestidos por dentro com um material semelhante ao de geladeiras, ampliando desta maneira a capacidade do necrotério local.
As estruturas metálicas, que têm ainda um ar-condicionado na parte superior, estão sendo colocadas nos fundos do hospital, justamente próximo ao necrotério.

Veja Também

Coronavírus: Convento da Penha faz homenagem a profissionais da saúde

Com Covid-19, primeira-dama do ES é internada. Mãe de Casagrande também está no hospital

Coronavírus provoca vazio e dor em mais de 500 famílias no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 16/04/2026
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados