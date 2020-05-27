Covid-19: contêineres são instalados em hospitais da Serra e São Mateus

O novo contêiner (amarelo) foi instalado esta semana, ao lado de outros dois, de cor cinza, existentes no páatio do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta

A ampliação decorre, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), do crescimento de óbitos ocasionados pela doença em uma unidade que é referência no Espírito Santo para os casos da Covid-19.

Outro contêiner para o mesmo atendimento foi instalado no Hospital Roberto Silvares, unidade também pública localizada em São Mateus, Região Norte do Estado.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, a medida faz parte do planejamento estratégico de enfrentamento da doença. Para não ocorrer como em outros locais, com dezenas de corpos empilhados. Precisamos ter capacidade de adoção de medidas sanitárias para o manejo dos corpos destas pessoas e garantir que o sistema funerário os receba adequadamente, explicou, informando ainda que outros hospitais deverão passar por ampliação de seus necrotérios, recebendo câmaras frias.

A utilização dos contêineres acompanha ainda, explica Nésio, o comportamento da doença, com aumento de casos e expressivo número de óbitos. Nesta quarta-feira (27) temos 511 óbitos. No último dia 13 eram 266. Em 14 dias dobrou o número de mortes. A outra metade foi registrada em 90 dias, observa.

Contêineres que vão servir como suporte para o necrotério do Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Internauta

O Hospital Dr. Jayme Santos Neves, referência no tratamento da doença, possui 250 leitos de UTI só para Covid-19. Nésio explica que, em média, 58,67% dos atendidos vão para ventilação mecânica e, 69,70% destes morrem.

É uma proporção de óbitos muito grande. E na medida em que se aumenta a quantidade de leitos disponíveis para Covid-19, consequentemente aumenta a quantidade de óbitos, e precisamos ter condições de fazer o manejo adequado.

Informações obtidas pela reportagem de A Gazeta indicam que os contêineres são revestidos por dentro com um material semelhante ao de geladeiras, ampliando desta maneira a capacidade do necrotério local.