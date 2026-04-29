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Trânsito

Corrida de rua interdita vias em Vitória; veja o que muda no trânsito

A orientação para os motoristas é utilizar rotas alternativas pelas avenidas Vitória, Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 18:26

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

29 abr 2026 às 18:26
Corrida Nacional do Sesi
Interdições ocorrem na quinta e sexta-feira |
 Divulgação | Sesi

Algumas vias de Vitória serão interditadas entre quinta (30) e sexta-feira (1°) para a realização da 2ª Corrida Nacional do Sesi, que acontecerá no Dia do Trabalhador. Confira as mudanças:


  • Rua Henrique Christovam Miguel, na Enseada do Suá (que fica na lateral da Praça do Papa): ficará totalmente interditada das 8h de quinta (30) até as 12h de sexta-feira (1°).

  • Avenida Nossa Senhora dos Navegantes: será interditada totalmente na altura da Praça do Papa, no sentido Camburi, das 4h às 10h de sexta-feira (1°).

  • Avenida Beira-Mar: todo o trecho do sentido Camburi será totalmente interditado, na sexta-feira (1°), entre 4h e 10h.

A Guarda Municipal informou que haverá mão e contramão para o fluxo de veículos nas avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Beira-Mar, no sentido Centro de Vitória. A orientação para os motoristas é utilizar rotas alternativas pelas avenidas Vitória, Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha.

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