Corrida de rua interdita vias em Vitória; veja o que muda no trânsito

Algumas vias de Vitória serão interditadas entre quinta (30) e sexta-feira (1°) para a realização da 2ª Corrida Nacional do Sesi, que acontecerá no Dia do Trabalhador. Confira as mudanças:
- Rua Henrique Christovam Miguel, na Enseada do Suá (que fica na lateral da Praça do Papa): ficará totalmente interditada das 8h de quinta (30) até as 12h de sexta-feira (1°).
- Avenida Nossa Senhora dos Navegantes: será interditada totalmente na altura da Praça do Papa, no sentido Camburi, das 4h às 10h de sexta-feira (1°).
- Avenida Beira-Mar: todo o trecho do sentido Camburi será totalmente interditado, na sexta-feira (1°), entre 4h e 10h.
A Guarda Municipal informou que haverá mão e contramão para o fluxo de veículos nas avenidas Nossa Senhora dos Navegantes e Beira-Mar, no sentido Centro de Vitória. A orientação para os motoristas é utilizar rotas alternativas pelas avenidas Vitória, Fernando Ferrari e Nossa Senhora da Penha.