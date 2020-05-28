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Covid-19

Subtenente da PM morre por coronavírus no ES

Claudison Mendonça Barbosa estava na corporação há mais de 26 anos e atuava no Ciodes; ele faleceu na última quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 20:52

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:52

Subtenente Claudison Mendonça Barbosa
Subtenente Claudison Mendonça Barbosa Crédito: Reprodução | PM
Polícia Militar do Espírito Santo lamentou nesta quinta-feira (28) o falecimento do Subtenente Claudison Mendonça Barbosa, ocorrido na última quarta-feira (27), por conta de um agravamento do estado de saúde devido à contaminação pela Covid-19.
De acordo com o órgão, o militar foi atendido no início do mês no Hospital da Polícia Militar (HPM), sendo entubado e transferido para o Jayme dos Santos Neves, onde ficou por alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI.). Após um período, ele foi transferido para um hospital particular na Serra.

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A PM lamentou a morte de Claudison e disse que o policial entrou na instituição em 27 de julho de 1993, estava prestes a completar 27 anos de serviços.
"O Subtenente Claudison atuou por muitos anos no 6º Batalhão e desde 2014 trabalhava no Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). A PMES tem prestado todo apoio aos familiares do policial militar neste momento de dor", finalizou o órgão.

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