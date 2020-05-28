Subtenente da PM morre por coronavírus no ES

Subtenente Claudison Mendonça Barbosa Crédito: Reprodução | PM

De acordo com o órgão, o militar foi atendido no início do mês no Hospital da Polícia Militar (HPM), sendo entubado e transferido para o Jayme dos Santos Neves, onde ficou por alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI.). Após um período, ele foi transferido para um hospital particular na Serra.

A PM lamentou a morte de Claudison e disse que o policial entrou na instituição em 27 de julho de 1993, estava prestes a completar 27 anos de serviços.